Milyonlarca emekli aman dikkat! SGK böyle uyardı! Emeklilerin aylıkları kesilebilir! Tüm primler...

Heyecan verici gelişmelerden biri, sınıfının en iyisi hizmet fırsatlarına sahip hizmetlerin, fırsatlarla dolu hizmet seçenekleri olmasıdır. Kişiler 48 yaşında 5225 primle emekli olabiliyor. Bu kişilere sunulan fırsatlar ilerleyen dönemlerde kesinleşecek. Şimdilik sadece bu konuda çıkan haberlere yer veriliyor. Resmi olarak açıklama yapılması ile birlikte emeklilerin ve memurların derin bir nefes alacağı düşünülüyor.