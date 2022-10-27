Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 26.10.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2022 10:04
    ABONE OL

    27 Ekim EYT son durum ve gündem yaratacak iddia! Düzenleme yılbaşından önce... EYT ile erken emekliliğin formülü verildi!

    27 Ekim EYT son durum! EYT yasasının çıkması için çok kısa bir vakit kala Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den flaş bir çıkış geldi. EYT düzenlemesine dair konuşan Destici, “Hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz” diyerek, "Yasa inşallah yılbaşından evvel çıkıyor" iddiasında bulundu. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran ise EYT düzenlemesinin yılbaşından evvel yasalaşacağına dair haberin sevindirici olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    EYT için gündem yaratacak iddia geldi! Düzenleme...

    27 Ekim EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Aralık ayında Meclis gündemine gelerek Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konulacak. Fakat Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici EYT'nin yılbaşından evvel çıkacağını iddia etti. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran'dan da mevzuya dair açıklama geldi.

    EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak? BBP Başkanı Destici'den gündem yaratacak iddia

    Destici, parti genel merkezinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, şunları söyledi:

    "EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık."

    Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

    Vatandaşın gündeminden düşmektedir bilmeyen EYT çalışmalarında artık sonuca geliniyor. Vatandaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile alakalı gelişmeleri araştırırken başka taraftan 18 yaşından evveli yönünden prim yatıranların ne olacağı merak hususu olmaya başladı. Peki, kimler emekli olabilir? İşte o çok araştırılan husus ile alakalı merak edilen tüm soruların cevapları...

        18 yaş evveli sigortalı olan kişilerin sayısının olabildiğince yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, 'yasa değişiminden evvel bilhassa de anne babalar, çocuklarının etkisiyle memesi yönünden daha eskiden sigortalı yapma çabası içerisine giriyorlar. O dönemde süregelen bir şekilde yapılmıştır.' ifadelerini kullanıyor.

        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, en son yapmış bulunduğu açıklamayla çalışma tamamlandıktan sonra Aralık ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını dile getirmişti. Dün de kabine toplantısında bakan Bilgin bir sunum gerçekleştirdi. Takvim hızlandıkça Herkes, EYT' sen nasıl faydalanacağını merak etmeye başladı.

        Uzmanlar, kanunun 18 yaşından evvel uzun vadeli sigorta kurlarına prim yatırım kişilerin, yani normal şartlarda sigortalı kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılmasını öngördüğünü dile getirerek, 18 yaşından evveli yönünden ödenmiş olan primlerin prim ödeme günlerine dahil edileceğini ve bu sürelerin emekli aylıklarına yansıyacağını söylüyor.

            Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

            Emeklilikte yaşa takılan bireylerin sorunlarının çözülmesinde en büyük problem kimlerin yasa kapsamına alınacağının belirlenmesi oldu. Çünkü borçlanma ile emekliliğini öne çeken kimseler de 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş duruma geliyorlar. Dolayısıyla kendilerine bu hakkın tanınmasını istiyorlar. Ancak bu tür bir hak tanındığı taktirde staj sürelerini borçlanan kimseler de erken emekli olmayı talep edebilirler.

            Her ne kadar EYT kapsamına 5 milyon seviyesinde çalışan girse de bu sayının daha da yükselmesi mümkün. Bu amaçla tespit edilen çözümün herkesi memnun etmesi ve çoğu soruya yanıt vermesi önemli. Mesela emeklilik hakkı olan kimseler BAĞ-KUR. Emekli Sandığı gibi aniden değişik kurumdan sigortalı olmuşsa hangi kuruma göre maaş bağlanacak.

            EYT kapsamına dahil olan ama emekli olmak istemeyen kimseler nasıl değerlendirilecek? Bu ve bunun gibi çoğu soruya yanıt verebilecek bir sistem bulmak olabildiğince zor olmasından çalışmalar olabildiğince yavaş ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öbür yandan emekli olan kimselerin alacağı maaş ve bunun devlete maliyeti de hesaplanmaya çalışılıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
            Haberler SGK 27 Ekim EYT son durum ve gündem yaratacak iddia! Düzenleme yılbaşından önce... EYT ile erken emekliliğin formülü verildi!
                SON DAKİKA