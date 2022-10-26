26 Ekim EYT son durum! EYT ile erken emekliliğin formülü verildi! Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

Emeklilikte yaşa takılan bireylerin sorunlarının çözülmesinde en büyük problem kimlerin yasa kapsamına alınacağının belirlenmesi oldu. Çünkü borçlanma ile emekliliğini öne çeken kimseler de 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş duruma geliyorlar. Dolayısıyla kendilerine bu hakkın tanınmasını istiyorlar. Ancak bu tür bir hak tanındığı taktirde staj sürelerini borçlanan kimseler de erken emekli olmayı talep edebilirler.

Her ne kadar EYT kapsamına 5 milyon seviyesinde çalışan girse de bu sayının daha da yükselmesi mümkün. Bu amaçla tespit edilen çözümün herkesi memnun etmesi ve çoğu soruya yanıt vermesi önemli. Mesela emeklilik hakkı olan kimseler BAĞ-KUR. Emekli Sandığı gibi aniden değişik kurumdan sigortalı olmuşsa hangi kuruma göre maaş bağlanacak.