26 Ekim EYT son durum! EYT ile erken emekliliğin formülü verildi! Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

Emeklilikte Yaşa Takılan çok sayıda vatandaş, 18 yaşından evvel sigorta girişi yapılanlar bağlamında ne olacağını incelemeye başladı. 18 yaşından evvel sigorta girişi tespit edilen vatandaşlar bağlamında prim günleri maaş hesabına nasıl yansıyacak? 18 yaşından evvel sigortalı çalışan vatandaşlar emekli olabilecek mi? EYT'de nasıl faydalanacaklar?
Vatandaşın gündeminden düşmektedir bilmeyen EYT çalışmalarında artık sonuca geliniyor. Vatandaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile alakalı gelişmeleri araştırırken başka taraftan 18 yaşından evveli yönünden prim yatıranların ne olacağı merak hususu olmaya başladı. Peki, kimler emekli olabilir? İşte o çok araştırılan husus ile alakalı merak edilen tüm soruların cevapları...
18 yaş evveli sigortalı olan kişilerin sayısının olabildiğince yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, 'yasa değişiminden evvel bilhassa de anne babalar, çocuklarının etkisiyle memesi yönünden daha eskiden sigortalı yapma çabası içerisine giriyorlar. O dönemde süregelen bir şekilde yapılmıştır.' ifadelerini kullanıyor.