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    • SGK
    • 26.10.2022 10:07
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    • 26.10.2022 10:49
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    26 Ekim EYT son durum! EYT ile erken emekliliğin formülü verildi! Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

    26 Ekim EYT son durum! Emeklilik bekleyen milyonlarca EYT’nin gözü kulağı bundan sonra Aralık ayına çevrildi. Önümüzdeki zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması beklenilen planlama ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, en son yapmış bulunduğu açıklamayla çalışma tamamlandıktan sonra Aralık ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını dile getirmişti.

    takvim.com.tr
    EYT’lilere mutlaka hemen yapın uyarısı! İşte erken emekliliğin formülü...

    Emeklilikte Yaşa Takılan çok sayıda vatandaş, 18 yaşından evvel sigorta girişi yapılanlar bağlamında ne olacağını incelemeye başladı. 18 yaşından evvel sigorta girişi tespit edilen vatandaşlar bağlamında prim günleri maaş hesabına nasıl yansıyacak? 18 yaşından evvel sigortalı çalışan vatandaşlar emekli olabilecek mi? EYT'de nasıl faydalanacaklar?

    Vatandaşın gündeminden düşmektedir bilmeyen EYT çalışmalarında artık sonuca geliniyor. Vatandaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile alakalı gelişmeleri araştırırken başka taraftan 18 yaşından evveli yönünden prim yatıranların ne olacağı merak hususu olmaya başladı. Peki, kimler emekli olabilir? İşte o çok araştırılan husus ile alakalı merak edilen tüm soruların cevapları...

    18 yaş evveli sigortalı olan kişilerin sayısının olabildiğince yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, 'yasa değişiminden evvel bilhassa de anne babalar, çocuklarının etkisiyle memesi yönünden daha eskiden sigortalı yapma çabası içerisine giriyorlar. O dönemde süregelen bir şekilde yapılmıştır.' ifadelerini kullanıyor.

        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, en son yapmış bulunduğu açıklamayla çalışma tamamlandıktan sonra Aralık ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını dile getirmişti. Dün de kabine toplantısında bakan Bilgin bir sunum gerçekleştirdi. Takvim hızlandıkça Herkes, EYT' sen nasıl faydalanacağını merak etmeye başladı.

        Uzmanlar, kanunun 18 yaşından evvel uzun vadeli sigorta kurlarına prim yatırım kişilerin, yani normal şartlarda sigortalı kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılmasını öngördüğünü dile getirerek, 18 yaşından evveli yönünden ödenmiş olan primlerin prim ödeme günlerine dahil edileceğini ve bu sürelerin emekli aylıklarına yansıyacağını söylüyor.

        Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

        Emeklilikte yaşa takılan bireylerin sorunlarının çözülmesinde en büyük problem kimlerin yasa kapsamına alınacağının belirlenmesi oldu. Çünkü borçlanma ile emekliliğini öne çeken kimseler de 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş duruma geliyorlar. Dolayısıyla kendilerine bu hakkın tanınmasını istiyorlar. Ancak bu tür bir hak tanındığı taktirde staj sürelerini borçlanan kimseler de erken emekli olmayı talep edebilirler.

        Her ne kadar EYT kapsamına 5 milyon seviyesinde çalışan girse de bu sayının daha da yükselmesi mümkün. Bu amaçla tespit edilen çözümün herkesi memnun etmesi ve çoğu soruya yanıt vermesi önemli. Mesela emeklilik hakkı olan kimseler BAĞ-KUR. Emekli Sandığı gibi aniden değişik kurumdan sigortalı olmuşsa hangi kuruma göre maaş bağlanacak.

            EYT kapsamına dahil olan ama emekli olmak istemeyen kimseler nasıl değerlendirilecek? Bu ve bunun gibi çoğu soruya yanıt verebilecek bir sistem bulmak olabildiğince zor olmasından çalışmalar olabildiğince yavaş ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öbür yandan emekli olan kimselerin alacağı maaş ve bunun devlete maliyeti de hesaplanmaya çalışılıyor.
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            Haberler SGK 26 Ekim EYT son durum! EYT ile erken emekliliğin formülü verildi! Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?
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