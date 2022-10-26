26 Ekim 2022 bu ay ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU | Emeklilik yaşı, primi ve gün öğrenme ROBOTU

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.
4A ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
4B ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4C ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.