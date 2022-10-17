SON DAKİKA | 17 Ekim EYT haberler: EYT'de detaylar belli oldu! Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi verdi! İşte yeni emeklilik sistemi

SON DAKİKA | 17 Ekim EYT haberler: Son dakika haberi...Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'luyu yakından ilgilendiren planlama geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar bağlamında yapılacak EYT düzenlemisiyle eş güdümlü emeklilik sisteminde de köklü bir farklılık olacak. Yeni hatalar çıkmaması için kurumlar arasındaki farklılıkler giderilerek bir standart sağlanacak. Böylece bütün işlemler tek bir model üzerinden yürütülerek emekli maaşı hak sahipliği konusu ile ilgili karar verilecek. İşlemler hızlanırken bekleme süreleri de kısalacak. Detayları Sabah Memurlar açıklıyor...
BAKAN BİLGİN EYT'NİN AÇIKLANACAĞI TARİHİ VERDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücretle alakalı planlamamız var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile alakalı çalışmalarımız var. Kapsamlı, tüm problemleri aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık ön görü ediyorum Aralık ayının başında açıklayacağız. Genellikle geleceği ile alakalı kaygıları giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu yıl gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de içine alan EYT ile alakalı planlama ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız.' ifadelerini kullandı.
EYT'DE İLK OLARAK 1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK
Üstünde çalışılan planlamaya göre 1999 yılından evvel işe başlayan, 25 senesini dolduran erkekler ile 20 senesini dolduran kadınlar yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecek.
EYT kapsamında aşağı yukarı 3-4 milyon vatandaş bulunuyor. Yapılacak planlama kapsamında ilk etapta aşağı yukarı 1.5 milyon vatandaşın emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak. AK Parti idaresi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile alakalı beklentisi alakalı bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde birtakım birtakım hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.