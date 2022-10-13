SON DAKİKA | 13 Ekim EYT haberler: Kaç kişi emekli olacak kapsamı belli oldu! 1999 yılı öncesi 20-25 yılı dolduran...

SON DAKİKA | 13 Ekim EYT haberler: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bağlamında süreçte neredeyse sona gelindi. "EYT ne zaman çıkacak?", "EYT'den kimler yararlanacak" sorusu milyonlar için cevap beklerken, Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin tek tip bir planlama ile prim eşitlenmesinin söz hususu bulunduğu söylemişti. Bakan Bilgin ilaveten Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla alakalı ise "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir problem yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış bir sistem" dedi.
EYT'DE İLK OLARAK 1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK
EYT'de sona yaklaşıldı. Üstünde çalışılan planlamaye göre 1999 yılından evvel işe başlayan, 25 senesini dolduran erkekler ile 20 senesini dolduran kadınlar yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecek.
EYT kapsamında aşağı yukarı 3-4 milyon vatandaş bulunuyor. Yapılacak planlama kapsamında ilk etapta aşağı yukarı 1.5 milyon vatandaşın emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak. AK Parti idaresi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile alakalı beklentisi alakalı bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde birtakım birtakım hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.
EYT'DE İKİ İHTİMAL
EYT düzenlemesinde iki olasılık üstünde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş şartı ve prim gün sayısına dair düzenleme. EYT'lilerin beklediği gibi yaş şartı kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur'lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet zamanını tamamlayanların, SGK'lılar bağlamında kadında 20, erkekte 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin anında emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK'lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün adedinin 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.