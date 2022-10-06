2022 Ekim EYT son durum: 6 Ekim EYT bugün Meclise geldi mi? EYT'de flaş düzenleme! İşte Bakanlığın uygulayacağı formül

EYTde Çıraklık Ve Strajyerlik Durumu

Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir planlama olacak. Tüm çalışanların gerçek bilgileri elimizde. Biz bu çalışmayı Aralık'ta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik hali bu kapsama dahil değil.