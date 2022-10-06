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    • 05.10.2022 12:58
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    • 06.10.2022 09:08
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    2022 Ekim EYT son durum: 6 Ekim EYT bugün Meclise geldi mi? EYT'de flaş düzenleme! İşte Bakanlığın uygulayacağı formül

    Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları gelmeye başladı. Milyonlarca kişi EYT kapsamında emeklilikte yaşa takılarak birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları gelmeye başladı. Kişilere ayrıcalıklı bir hizmet olanağı dahilinde sunulacak olan yeni imkanların her geçen gün geniş standartlar dahilinde yeni formüllerle genişletilmesi bekleniyor. Geniş standartlarda sunulacak olan EYT paketinin detayları gelmeye başladı.

    takvim.com.tr
    EYT’de tek tip düzenleme olacak! İşte bakanlığın uygulayacağı formül

    6 Ekim 2022 Ekim EYT son durum: Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları gelmeye başladı. Milyonlarca kişi EYT kapsamında emeklilikte yaşa takılarak birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları gelmeye başladı. Kişilere ayrıcalıklı bir hizmet olanağı dahilinde sunulacak olan yeni imkanların her geçen gün geniş standartlar dahilinde yeni formüllerle genişletilmesi bekleniyor. Geniş standartlarda sunulacak olan EYT paketinin detayları gelmeye başladı.

    EYT'de Tek Tip Düzenleme Olacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret, EYT ve taşeron işçiye kadro konusu ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

    EYT'liler konusu ile ilgili 1999'da Türkiye'de 'reform' denilen bir program yapılmış. Ve o tarihten evvel işe başlayanların emeklilik amacıyla gereli olan şartları değiştirilmiş. Prim gün sayıları, prim ödemeleri ve yaş emeklilik şartlarına eklenmiş.

    EYTde Çıraklık Ve Strajyerlik Durumu

    Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir planlama olacak. Tüm çalışanların gerçek bilgileri elimizde. Biz bu çalışmayı Aralık'ta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik hali bu kapsama dahil değil.

        Formül Kesinleşmeye Başladı!

        EYT formüllerinin kesinleşmeye başlamasıyla beraber Nebati kameraların karşısına geçerek en geç Ocak ayında sorunların tamamıyla çözüleceğine dikkat çekti. Ocak ayıyla beraber emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren formüllerin detayları gelecek.

        Böylelikle kişiler ayrıcalıklı bir hizmet olanağından yararlanarak fırsatlarla dolu bir hizmet olanağından faydalanabilecekler. 43- 44- 45- 46 yaş üzeri herkesi ilgilendiren yeni formülün detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

        Kişilere 5200 ile 5500 arasında prim gün sayılarını ödeyerek emekli olabilme ayrıcalıklarına sahip olabilecekler. Böylelikle emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları her geçen gün genişletilerek geniş standartlar dahilide gün yüzüne çıkmaya başladı.

            Öylece EYT konusunda yeni bir formül de devreye girecek gibi. Öte yandan yeni düzenleme netleştikçe bu yeni düzenlemeden kaç kişinin yaralanacağı konusu da karşımıza çıkıyor. İşte detaylar!

            1,5 Milyon Kişi Yararlanacak!

            Günümüzde EYT kapsamında 1,5 milyon kişinin yeni formülden yararlanarak emekli olabileceği belirtiliyor. Bununla beraber 43- 44- 45- 46 yaş üzeri olan herkesi yakından ilgilendiren haberin detayları da gelmeye başladı. Kişilere özel olanaklar dahilinde sunulacak olan yeni gelişmelerle beraber kişiler yeni formüllerden yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler.

            Yeni formüllerle beraber emeklilikte yaşa takılan kişiler en iyi hizmetlerden faydalanarak erken emekli olabilme fırsatlarına sahip olabilecek. Sunulan hizmetlerin geniş olanaklar dahilinde kişilere fırsatlarla dolu imkanlar dahilinde sunuluyor olması kişileri heyecanlandıran en önemli gelişmeler arasında bulunuyor. Bu hizmetlerle kişiler en iyi fırsatlardan yararlanarak birçok açıdan kolay bir şekilde emekli olabilecek

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            Haberler SGK 2022 Ekim EYT son durum: 6 Ekim EYT bugün Meclise geldi mi? EYT'de flaş düzenleme! İşte Bakanlığın uygulayacağı formül
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