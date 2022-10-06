2022 Ekim EYT son durum: 6 Ekim EYT bugün Meclise geldi mi? EYT'de flaş düzenleme! İşte Bakanlığın uygulayacağı formül

6 Ekim 2022 Ekim EYT son durum: Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları gelmeye başladı. Milyonlarca kişi EYT kapsamında emeklilikte yaşa takılarak birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren haberlerin detayları gelmeye başladı. Kişilere ayrıcalıklı bir hizmet olanağı dahilinde sunulacak olan yeni imkanların her geçen gün geniş standartlar dahilinde yeni formüllerle genişletilmesi bekleniyor. Geniş standartlarda sunulacak olan EYT paketinin detayları gelmeye başladı.
EYT'de Tek Tip Düzenleme Olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret, EYT ve taşeron işçiye kadro konusu ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
EYT'liler konusu ile ilgili 1999'da Türkiye'de 'reform' denilen bir program yapılmış. Ve o tarihten evvel işe başlayanların emeklilik amacıyla gereli olan şartları değiştirilmiş. Prim gün sayıları, prim ödemeleri ve yaş emeklilik şartlarına eklenmiş.
EYTde Çıraklık Ve Strajyerlik Durumu
Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir planlama olacak. Tüm çalışanların gerçek bilgileri elimizde. Biz bu çalışmayı Aralık'ta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik hali bu kapsama dahil değil.