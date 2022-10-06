1 Ekim 2008'den sonrası... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! Az önce açıklama geldi!

Emekliler bağlamında kıdem tazminatı açıklandı. Eğer işten kendi talebi ve rızası ile ayrılmış çalışanlar için kıdem tazminatı verilmemeye karar verilmiştir. Bundan sonra yaşını doldurmayı bekleyen lakin prim ve sigortasını doldurmuş vatandaşlar kıdem tazminatını isteyebilirler ve alabilirler. 2008 tarihi emeklilik için olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir.
Bu çalışma süreleri ne kadar?
Kişilerin çalışma ömürleri süresince çoğu yerde değişik sigortalılık statüsünde değişik şekillerde çalışmışlardır. Bir vatandaş 2008 senesinden evvel işe başlayıp ilk olarak BAĞ-KUR ile başlamışsa ve son 3,5 senesinde SSK şeklinde sigortası ödenmişse o vatandaşlar SSK'dan emekli olma hakkını kazanmıştır.
Fakat son 7 senede iki değişik sigorta ödenmişse ve bu ödenen zaman süresi birbirine eşit ise bu halde en son ödenen sigorta şekline göre emekli olmuş olacaktır. Peki 2008 senesinden sonra işe başlayan vatandaşlar amacıyla durum nasıldır? 2008 senesinden sonra sigorta başlangıcı yapılan vatandaşlar için en çok ödenen sigorta türünde emekli olmaktadırlar.