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    • SGK
    • 05.10.2022 16:08
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    • 05.10.2022 16:08
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    Az evvel açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! 1 Ekim 2008'den sonrası...

    Emekliler bağlamında kıdem tazminatı açıklandı. Eğer işten kendi talebi ve rızası ile ayrılmış çalışanlar için kıdem tazminatı verilmemeye karar verilmiştir. Bundan sonra yaşını doldurmayı bekleyen lakin prim ve sigortasını doldurmuş vatandaşlar kıdem tazminatını isteyebilirler ve alabilirler. 2008 tarihi emeklilik için olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir.

    takvim.com.tr
    SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 1 Ekim 2008’den sonrası...

    2008 ve evvel işe başlayan vatandaşlar bağlamında emeklilik başka kişilere göre daha avantajlıdır. 2008 senesindan evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Ve bir başka üstünlükleri ise 2008 senesinden evvel işe başlayan vatandaşların emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmelerine imkân sağlanıyor.

    Bu çalışma süreleri ne kadar?

    Kişilerin çalışma ömürleri süresince çoğu yerde değişik sigortalılık statüsünde değişik şekillerde çalışmışlardır. Bir vatandaş 2008 senesinden evvel işe başlayıp ilk olarak BAĞ-KUR ile başlamışsa ve son 3,5 senesinde SSK şeklinde sigortası ödenmişse o vatandaşlar SSK'dan emekli olma hakkını kazanmıştır.

    Fakat son 7 senede iki değişik sigorta ödenmişse ve bu ödenen zaman süresi birbirine eşit ise bu halde en son ödenen sigorta şekline göre emekli olmuş olacaktır. Peki 2008 senesinden sonra işe başlayan vatandaşlar amacıyla durum nasıldır? 2008 senesinden sonra sigorta başlangıcı yapılan vatandaşlar için en çok ödenen sigorta türünde emekli olmaktadırlar.

        Daha yüksek maaş alabilmek olası mı?

        2008 yılından evvel sigorta başlangıcı olan vatandaşlar daha çok maaş alabilme şansına sahiptirler. 2008 yılından evvel sigorta başlangıcınız var ise son 3.5 senelik sigorta ödemeniz hangi şekilde yapıldıysa o şekilde emekli olursunuz. Böylece alacağınız maaş da buna göre şekillenecektir.

        Son 3.5 senelik sigorta ödemeniz SSK üzerinden ise SSK üzerinden emekli olursunuz. SSK üzerinden emekli olan şahıslarda BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara kıyasla 200-300 lira arasında daha çok emeklilik maaşı alabilmektedirler. Bütün bu veriler ışığında SGK - SSK ve Bağkur hususu gündeme geldiği vakit karşımıza birbirinden değişik maaş seçenekleri çıkmaktadır.
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        Haberler SGK Az evvel açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! 1 Ekim 2008'den sonrası...
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