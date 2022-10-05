Az evvel açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! 1 Ekim 2008'den sonrası...

Fakat son 7 senede iki değişik sigorta ödenmişse ve bu ödenen zaman süresi birbirine eşit ise bu halde en son ödenen sigorta şekline göre emekli olmuş olacaktır. Peki 2008 senesinden sonra işe başlayan vatandaşlar amacıyla durum nasıldır? 2008 senesinden sonra sigorta başlangıcı yapılan vatandaşlar için en çok ödenen sigorta türünde emekli olmaktadırlar.