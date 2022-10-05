Az evvel açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! 1 Ekim 2008'den sonrası...

2008 ve evvel işe başlayan vatandaşlar bağlamında emeklilik başka kişilere göre daha avantajlıdır. 2008 senesindan evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Ve bir başka üstünlükleri ise 2008 senesinden evvel işe başlayan vatandaşların emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmelerine imkân sağlanıyor.
Bu çalışma süreleri ne kadar?
Kişilerin çalışma ömürleri süresince çoğu yerde değişik sigortalılık statüsünde değişik şekillerde çalışmışlardır. Bir vatandaş 2008 senesinden evvel işe başlayıp ilk olarak BAĞ-KUR ile başlamışsa ve son 3,5 senesinde SSK şeklinde sigortası ödenmişse o vatandaşlar SSK'dan emekli olma hakkını kazanmıştır.
Fakat son 7 senede iki değişik sigorta ödenmişse ve bu ödenen zaman süresi birbirine eşit ise bu halde en son ödenen sigorta şekline göre emekli olmuş olacaktır. Peki 2008 senesinden sonra işe başlayan vatandaşlar amacıyla durum nasıldır? 2008 senesinden sonra sigorta başlangıcı yapılan vatandaşlar için en çok ödenen sigorta türünde emekli olmaktadırlar.