5 Ekim EYT son dakika bugün Meclise geldi mi? 2022 Ekim EYT son durum: 43, 44, 45, 46 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde! 5200 ile 5500 gün...

Yeni formüllerle beraber emeklilikte yaşa takılan kişiler en iyi hizmetlerden faydalanarak erken emekli olabilme fırsatlarına sahip olabilecek. Sunulan hizmetlerin geniş olanaklar dahilinde kişilere fırsatlarla dolu imkanlar dahilinde sunuluyor olması kişileri heyecanlandıran en önemli gelişmeler arasında bulunuyor. Bu hizmetlerle kişiler en iyi fırsatlardan yararlanarak birçok açıdan kolay bir şekilde emekli olabilecek

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