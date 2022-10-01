1800, 3600, 4500 ve 5600 SGK prim günle 50, 51, 53 yaşında emeklilik müjdesi! Gözler oradaydı belli oldu

1999 senesi ardından ise 4500 prim ve 25 senelik sigortalılık zamanı emekli olmak amacıyla yeterli olmaktadır. Fakat SGK ödemelerinin ve sigorta başlangıçlarının tespit edilen tarihlerde yapılması halinde 50, 51 ya da 53 yaşlarında da emekli olunabilir. Peki, emeklilikte yaşlar nasıl etkiliyor? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
50, 51 ve 53 Yaşında Kadınlarda Emeklilik
50 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 tarihleri arasında sigorta başlangıçlarının olması gerekmektedir.
51 yaşından emekli olmak isteyen kadınların ise 24 Mayıs 1995 ile 24 Mayıs 1996 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekmektedir.
Son olarak ise 53 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1996 ile 24 Mayıs 1997 tarihleri arasında ilk sigorta girişlerini yapması gerekiyor.
50, 51 ve 53 Yaşında Erkeklerde Emeklilik
Erken yaşta emekli olmak isteyen kişilerin koşulları emekli adayların cinsiyetlerine göre değişmektedir. Erkek emekli adaylarının 50'li yaşlarda emekli olması amacıyla şu tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir.