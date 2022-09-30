Gözler oradaydı! 1800, 3600, 4500 ve 5600 SGK prim günle 50, 51, 53 yaşında emeklilik müjdesi!

Günümüzde emekli olabilmek bağlamında 2 esas koşul bulunmaktadır. Bu koşulların ilk yaş sınırlamasıdır. Emekli olabilmek amacıyla kadınların 58 erkeklerin ise en az 60 yaşında olması gerekmektedir. Öte yandan 1999 senesi ve evveli amacıyla 15 sene sigortalılık ve 3600 prim istenmektedir.
50, 51 ve 53 Yaşında Kadınlarda Emeklilik
50 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 tarihleri arasında sigorta başlangıçlarının olması gerekmektedir.
51 yaşından emekli olmak isteyen kadınların ise 24 Mayıs 1995 ile 24 Mayıs 1996 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekmektedir.
Son olarak ise 53 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1996 ile 24 Mayıs 1997 tarihleri arasında ilk sigorta girişlerini yapması gerekiyor.
50, 51 ve 53 Yaşında Erkeklerde Emeklilik
Erken yaşta emekli olmak isteyen kişilerin koşulları emekli adayların cinsiyetlerine göre değişmektedir. Erkek emekli adaylarının 50'li yaşlarda emekli olması amacıyla şu tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir.