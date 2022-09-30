Gözler oradaydı! 1800, 3600, 4500 ve 5600 SGK prim günle 50, 51, 53 yaşında emeklilik müjdesi!

Öte yandan 53 yaşında emekli olmayan isteyen erkek emekli adaylarının ise 24 Mayıs 1988 ile 24 Mayıs 1989 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması zorunludur.

Bu tarihler dışında sigorta girişlerinin yapılması ya da sigorta primlerinin devamı erken emekliliği sağlamamaktadır. Fakat eksperlerin görüşlerine göre bu hususta mağdur olan vatandaş adedinin çok olması nedeniyle yeni bir planlama yapılacağını söylemektedirler.