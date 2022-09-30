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    • SGK
    • 30.09.2022 17:00
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    • 30.09.2022 17:16
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    Gözler oradaydı! 1800, 3600, 4500 ve 5600 SGK prim günle 50, 51, 53 yaşında emeklilik müjdesi!

    1999 senesi ardından ise 4500 prim ve 25 senelik sigortalılık zamanı emekli olmak amacıyla yeterli olmaktadır. Fakat SGK ödemelerinin ve sigorta başlangıçlarının tespit edilen tarihlerde yapılması halinde 50, 51 ya da 53 yaşlarında da emekli olunabilir. Peki, emeklilikte yaşlar nasıl etkiliyor? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

    takvim.com.tr
    50, 51, 53 yaşında emeklilik müjdesi!

    Günümüzde emekli olabilmek bağlamında 2 esas koşul bulunmaktadır. Bu koşulların ilk yaş sınırlamasıdır. Emekli olabilmek amacıyla kadınların 58 erkeklerin ise en az 60 yaşında olması gerekmektedir. Öte yandan 1999 senesi ve evveli amacıyla 15 sene sigortalılık ve 3600 prim istenmektedir.

    50, 51 ve 53 Yaşında Kadınlarda Emeklilik

    50 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 tarihleri arasında sigorta başlangıçlarının olması gerekmektedir.

    51 yaşından emekli olmak isteyen kadınların ise 24 Mayıs 1995 ile 24 Mayıs 1996 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekmektedir.

    Son olarak ise 53 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1996 ile 24 Mayıs 1997 tarihleri arasında ilk sigorta girişlerini yapması gerekiyor.

    50, 51 ve 53 Yaşında Erkeklerde Emeklilik

    Erken yaşta emekli olmak isteyen kişilerin koşulları emekli adayların cinsiyetlerine göre değişmektedir. Erkek emekli adaylarının 50'li yaşlarda emekli olması amacıyla şu tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir.

        50 yaşında emekli olmak isteyen erkeklerin 24 Eylül 1987 ile 20 Mayıs 1988 tarihleri arasında sigorta girişlerinin olması ile sürekli prim ödemesi gerekmektedir.

        51 yaşında emekli olmak isteyen erkeklerin ise 20 Mayıs 1988 ile 23 Ağustos 1988 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekli

        Öte yandan 53 yaşında emekli olmayan isteyen erkek emekli adaylarının ise 24 Mayıs 1988 ile 24 Mayıs 1989 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması zorunludur.

        Bu tarihler dışında sigorta girişlerinin yapılması ya da sigorta primlerinin devamı erken emekliliği sağlamamaktadır. Fakat eksperlerin görüşlerine göre bu hususta mağdur olan vatandaş adedinin çok olması nedeniyle yeni bir planlama yapılacağını söylemektedirler.
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