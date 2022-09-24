Emeklilik hesaplamaları kolaylıkla hesaplama robotundan hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Hesaplama robotu bu kapsamda sizlere kaliteli bir hizmet deneyimi sunuyor. Böylece emeklilik hesaplama işleminin çok daha pratik bir şekilde yapılması mümkün hale geliyor. Burada SKG üzerinden de işlemleri yapabileceğinizi bilmenizde fayda var!