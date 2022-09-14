4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? 14 Eylül 2022 ne kadar emekli maaşı alırım? SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama

Kişiler 4A- 4B- 4C gruplarına göre emeklilik hesaplamaları yapabiliyorlar. Emeklilik hesaplamalarında kişilerin en çok merak ettikleri soru maaş sorusu olarak ön plana çıkıyor. Burada emekli maaşlarına farklı miktarlarda ödemelerinin yapılacağını ifade etmekte fayda var. Bu anlamda emekliliği yaklaşmış kişilerin son günlerde en çok sordukları sorulardan birisi de ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu olarak karşımıza çıkıyor.