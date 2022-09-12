Resmen açıklandı! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları açtı: GSS, emzirme, cenaze, rapor parası günlük 166,80 TL, aylık 1.250 TL...

SGK'nın GSS, emzirme, cenaze, rapor parası ödeneklerinden faydalanabilmek amacıyla ise kurum doğrultusundan aranan birtakım şartlar mevcuttur. Desteği alabilmek isteyen annenin kimlik belgesine ve doğum belgesine gereksinim duyulur. Bu iki evrak ile müracaat yapılması yeterlidir. Bu müracaatnın geçerli olabilmesi annenin T.C. vatandaşı olması şarttır.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Sigortalı çalışanların 2022 senesi süresince istirahatli sayıldıkları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri amacıyla 166,80 TL limit belirlenerek hesaplama bu oran üzerinden yapılacak.
Çırak ve öğrenciler amacıyla bu ücret 83,40 TL üzerinden belirlenecek. Rapor kullanmaya 2021 senesinde başlayanlar da bu artıştan faydalanabilecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)
Sigortalı bir çalışan olmayan ya da sosyal emniyeti bulunmayan vatandaşlar aylık 150, 12 TL Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek hem kendi amacıyla hem de bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.