Resmen açıklandı! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları açtı: GSS, emzirme, cenaze, rapor parası günlük 166,80 TL, aylık 1.250 TL...

EMZİRME ÖDENEĞİ

Sigortalı olarak çalışan bir bayan doğum yaptığı takdirde bu ödenekten yararlanabilir. Kadının çalışmaması halinde da bu destekten faydalanması mümkündür. Eğer eşi sigortalı olarak çalışıyorsa hak ediş amacıyla yeterlidir. Burada ilgi edilmesi gereken nokta ise yatırılmış olan prim sayısıdır. SSK'lı çalışanlar amacıyla yatırılması gereken prim adedinin alt limiti 120 gün olarak belirtilmiştir. Bu bir sene amacıyla aranan prim miktarıdır.