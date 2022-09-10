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    • SGK
    • 10.09.2022 15:39
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    • 10.09.2022 15:41
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    Resmen açıklandı! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları açtı: GSS, emzirme, cenaze, rapor parası günlük 166,80 TL, aylık 1.250 TL...

    SGK, yeni ödenek ve prim miktarlarını açıkladı. Bu bağlamda prime temel kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, genel sağlık sigortası, rapor parası, doğum ve askerlik borçlanması ve yurtdışı borçlanma primi amacıyla yeni ücretlendirme tarifesi belli oldu.

    takvim.com.tr
    SGK, yardım ödenekleri için başvuruları açtı: Günlük 166,80 TL ve 1.250 TL...

    SGK'nın GSS, emzirme, cenaze, rapor parası ödeneklerinden faydalanabilmek amacıyla ise kurum doğrultusundan aranan birtakım şartlar mevcuttur. Desteği alabilmek isteyen annenin kimlik belgesine ve doğum belgesine gereksinim duyulur. Bu iki evrak ile müracaat yapılması yeterlidir. Bu müracaatnın geçerli olabilmesi annenin T.C. vatandaşı olması şarttır.

    GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

    Sigortalı çalışanların 2022 senesi süresince istirahatli sayıldıkları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri amacıyla 166,80 TL limit belirlenerek hesaplama bu oran üzerinden yapılacak.

    Çırak ve öğrenciler amacıyla bu ücret 83,40 TL üzerinden belirlenecek. Rapor kullanmaya 2021 senesinde başlayanlar da bu artıştan faydalanabilecek.

    GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)

    Sigortalı bir çalışan olmayan ya da sosyal emniyeti bulunmayan vatandaşlar aylık 150, 12 TL Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek hem kendi amacıyla hem de bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

        Gelir testi yaptıran vatandaşlar, aile içerisinde birey başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise Genel Sağlık Sigortası primleri devlet doğrultusundan karşılanacak.

        Bu vatandaşlar devlet ve üniversite hastanelerine gittiklerinde sıhhat hizmetlerinden bedava yararlanabilecek.

        EMZİRME ÖDENEĞİ

        Sigortalı olarak çalışan bir bayan doğum yaptığı takdirde bu ödenekten yararlanabilir. Kadının çalışmaması halinde da bu destekten faydalanması mümkündür. Eğer eşi sigortalı olarak çalışıyorsa hak ediş amacıyla yeterlidir. Burada ilgi edilmesi gereken nokta ise yatırılmış olan prim sayısıdır. SSK'lı çalışanlar amacıyla yatırılması gereken prim adedinin alt limiti 120 gün olarak belirtilmiştir. Bu bir sene amacıyla aranan prim miktarıdır.

        CENAZE ÖDENEĞİ

        2021 senesinde 918 TL olarak tespit edilen cenaze ödeneği, 2022 senesinde artırılarak 1.250 TL'ye yükseldi.
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        Haberler SGK Resmen açıklandı! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları açtı: GSS, emzirme, cenaze, rapor parası günlük 166,80 TL, aylık 1.250 TL...
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