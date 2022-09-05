Emekli maaşı taşıma şartları neler? Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Bankalar tarafından emekliye sunulan bu seçenek mevcut bankada kalma şartıyla her emekliye ödeniyor. Süresi dolanlar da bankaların emekli promosyonu miktarlarına bakarak yeni bankalarını belirliyor. Peki, emekli maaşı taşıma şartları neler? emekli maaşı nasıl taşınır? İşte konu hakkında merak edilenler...