300 TL, 600 TL, 1.250 TL ve 12.455 TL karşılıksız para müjdesi! SSK, Bağkur emekli sandığı primi ödeyenlere veriliyor

Normalde sosyal güvenliği olan vatandaşlar gereksinim sahibi sayılmadığı için, herhangi bir devlet desteği almaz. SGK ve Aile Bakanlığı devlet desteği sağlamaktadır. Bu destek 2022 senesinde oran olarak arttı.
Sigortalı ve Sigortasız Herkese 300 TL'den 600 TL'ye Kadar Ödeme
Bu ödeme, Aile Bakanlığı tarafından, bebek sahibi olan bütün ailelere ödeniyor. Buna doğum yardımı deniliyor. Destek kampanyalarında genelde birkaç koşul yer alır lakin bu yardımda tek bir koşul mevcut. Doğum yardımını yalnızca Türk vatandaşları alabiliyor.
Sadece annenin ya da yalnızca babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Alınacak para desteği ise çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Doğan çocuk ailenin ilk çocuğuysa 300 TL, ikinci çocuksa 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardımlar canlı doğum amacıyla bir defaya mahsus yapılmaktadır.