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    • SGK
    • 05.09.2022 08:44
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    • 05.09.2022 08:44
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    300 TL, 600 TL, 1.250 TL ve 12.455 TL karşılıksız para müjdesi! SSK, Bağkur emekli sandığı primi ödeyenlere veriliyor

    Her sene sigortası olmayan, gereksinim sahibi vatandaşlar ve aileler amacıyla detaylı devlet desteği projeleri olur. Çoğu desteğin ilk şartlarından biri sosyal güvencenin olmamasıdır. Sigortası olan vatandaşlar bu yardımlardan faydalanamaz. Ancak birtakım istisnai hallerde SSK, Bağkur ve emekli sandığı primi ödeyen vatandaşlar da devlet desteği alırlar. Bütün kişilerin alabileceği bu 3 ayrı devlet desteği yazımızın devamında.

    takvim.com.tr
    300 TL, 600 TL, 1.250 TL ve 12.455 TL karşılıksız para veriliyor

    Normalde sosyal güvenliği olan vatandaşlar gereksinim sahibi sayılmadığı için, herhangi bir devlet desteği almaz. SGK ve Aile Bakanlığı devlet desteği sağlamaktadır. Bu destek 2022 senesinde oran olarak arttı.

    Sigortalı ve Sigortasız Herkese 300 TL'den 600 TL'ye Kadar Ödeme

    Bu ödeme, Aile Bakanlığı tarafından, bebek sahibi olan bütün ailelere ödeniyor. Buna doğum yardımı deniliyor. Destek kampanyalarında genelde birkaç koşul yer alır lakin bu yardımda tek bir koşul mevcut. Doğum yardımını yalnızca Türk vatandaşları alabiliyor.

    Sadece annenin ya da yalnızca babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Alınacak para desteği ise çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Doğan çocuk ailenin ilk çocuğuysa 300 TL, ikinci çocuksa 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardımlar canlı doğum amacıyla bir defaya mahsus yapılmaktadır.

        Peki bu desteği nasıl alacağız? Nereye başvuracağız? İşte asıl merak edilen sorunun cevabı. Başvuru için nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sistemi'ne bebeğin kaydı yapılır. Sonrasında doğum yardımı amacıyla dilekçe doldurarak Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine teslim edilir. Hem de kamuda çalışanların, çalıştıkları kuruma da başvurması yeterlidir.

        Sosyal Güvencesi Olanlara 1250 TL'lik Destek

        Bu destek çalışanlardan birinin ölmesi durumunda yapılacak cenaze yardımıdır. SGK primi ödeyen bir çalışanın vefat etmesi durumunda, ailesine cenaze masrafları amacıyla bu yardım yapılır. Aileden sigortalı diğer kimse olması mühim değildir. Eğer vefat eden vatandaş evliyse eşi ve çocuklarına yapılacak olan destek, bekarsa anne, baba ve kardeşlerine yapılır.

        SGK'dan 12.455 TL'lik Destek

        Çalışan kadınlar, doğum yapacakları zaman, doğum izni kullanarak işten bir süreliğine ayrılırlar. Doğumdan evvel ve sonra 8'er hafta olan bu izin süresinde devlet, SGK vasıtasıyla doğum izni ödemesini yapar. Peki bu ödeme kaç TL'dir? Çalışan annenin sigorta primine göre oluşturulan ödemede en az ücreti asgari ücretle çalışan kadınlar alır. Bu da oluşturulan asgari ücret zammından sonra 12.454 TL olmuştur.
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        Haberler SGK 300 TL, 600 TL, 1.250 TL ve 12.455 TL karşılıksız para müjdesi! SSK, Bağkur emekli sandığı primi ödeyenlere veriliyor
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