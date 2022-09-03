SSK, Bağkur emekli sandığı primi ödeyenlere 300 TL, 600 TL, 1.250 TL ve 12.455 TL karşılıksız para veriliyor

Sosyal Güvencesi Olanlara 1250 TL'lik Destek

Bu destek çalışanlardan birinin ölmesi durumunda yapılacak cenaze yardımıdır. SGK primi ödeyen bir çalışanın vefat etmesi durumunda, ailesine cenaze masrafları amacıyla bu yardım yapılır. Aileden sigortalı diğer kimse olması mühim değildir. Eğer vefat eden vatandaş evliyse eşi ve çocuklarına yapılacak olan destek, bekarsa anne, baba ve kardeşlerine yapılır.