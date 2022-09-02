Detaylar netleşti! 10 yılda emekli olabilirsiniz! Kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak? 3600 günle emeklilik hesaplama!

3600 Gün ile Kişiler Emekli Olabilirler Mi, Hesaplama Nasıl Olur?

Kişiler belli şartları sağladığı taktirde 3600 gün ile emekli olabiliyorlar. Buradaki asıl mühim nokta belli başlı kriterleri sağlamaktır. Kişilerin bu kampanyadan yararlanmaları amacıyla 15 senelik sigorta zamanını tamamlamış olmaları gerekiyor. Aynı vakitte en az 3600 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor. Kişilerin sigorta prim gününü tam tamına 3600 gün ödemeleri gerekiyor.

Örnek olarak 1972 senesinde yaşama gelen bir fertin sigorta giriş tarihi 1987 olan bir fert yaş koşulundan emekli olabilmesi amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı 5225 prim ödeme koşulu bulunuyor. Aynı vakitte 44 yaş koşuluna uyması da tabiidir. Yukarıdaki örnekten yararlanarak siz de hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.