Detaylar netleşti! 10 yılda emekli olabilirsiniz! Kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak? 3600 günle emeklilik hesaplama!

Son günlerin en çok merak edilen konularından birisi de emeklilik yaşını hesaplama hususu olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilik bugünümüzde sigortalı olarak çalışan bireylerin kanunlar üzerinden tespit edilen çalışma saatlerinin doldurarak, işlevini gerçekleştirmesine bundan sonra lüzum kalmayan vatandaşların yararlandığı prensiptir. Vatandaş uzun seneler süresince süren çalışma hayatından sonra belirli bir yaş oranına geldikten sonra alakalı koşulları sağladıktan sonra emekli olur. Peki kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak?
Emeklilik Yaş Hesabı Nasıl Hesaplanıyor?
Milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan birisi de emeklilik yaş hesabı konusudur. Bireylerin emekli olabilmeleri amacıyla ilk evvel sigortalılık vakitlerini tamamlamaları gerekiyor. Sürelerini tamamlamadan vatandaşlar emekli olamazlar. Dolayısıyla vakitlerin kesinlikle tamamlanması gerekiyor.
Emeklilik vakti vatandaşların ilk kez çalışmaya başladığı tarihle emekliye ayrılacağı tarih arasındaki zamanı kapsar. Birey çalışırken sigortalılık süresince işveren bireyin sigortasını yatırması gerekiyor. Prim ödemesi her ay işveren doğrultusundan derli toplu olarak yapılması gerekiyor.
Günümüzde emekli olmak amacıyla üç şart bulunuyor.
Bunlar;
- Belirli bir vakit sigortalı olma
- Belirli bir dönem boyunca SGK priminin ödenmesi
- Yaş kriteri