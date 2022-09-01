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    • SGK
    • 01.09.2022 16:19
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    • 01.09.2022 16:30
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    Açıklama geldi! 10 yılda emekli olabilirsiniz! 3600 günle emeklilik hesaplama! Kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak?

    Son günlerin en çok merak edilen konularından birisi de emeklilik yaşını hesaplama hususu olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilik bugünümüzde sigortalı olarak çalışan bireylerin kanunlar üzerinden tespit edilen çalışma saatlerinin doldurarak, işlevini gerçekleştirmesine bundan sonra lüzum kalmayan vatandaşların yararlandığı prensiptir. Vatandaş uzun seneler süresince süren çalışma hayatından sonra belirli bir yaş oranına geldikten sonra alakalı koşulları sağladıktan sonra emekli olur. Peki kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak?

    takvim.com.tr
    Açıklama geldi! 10 yılda emekli olabilirsiniz!

    Emekli hesaplama hususu gündeme geldiği vakit yaş, vakit ve ödenen prim adedi öneme alınmaktadır. Aslında 2022 senesi itibariyle uygulanacağı beklenilen planlama ardından hesaplama işleminin de güncelleneceğini söyleyebiliriz. Peki, emeklilik amacıyla yaş hesabı nasıl yapılmaktadır? İşte merak ettiğiniz bütün ayrıntılar!

    Emeklilik Yaş Hesabı Nasıl Hesaplanıyor?

    Milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan birisi de emeklilik yaş hesabı konusudur. Bireylerin emekli olabilmeleri amacıyla ilk evvel sigortalılık vakitlerini tamamlamaları gerekiyor. Sürelerini tamamlamadan vatandaşlar emekli olamazlar. Dolayısıyla vakitlerin kesinlikle tamamlanması gerekiyor.

    Emeklilik vakti vatandaşların ilk kez çalışmaya başladığı tarihle emekliye ayrılacağı tarih arasındaki zamanı kapsar. Birey çalışırken sigortalılık süresince işveren bireyin sigortasını yatırması gerekiyor. Prim ödemesi her ay işveren doğrultusundan derli toplu olarak yapılması gerekiyor.
    Günümüzde emekli olmak amacıyla üç şart bulunuyor.
    Bunlar;

    - Belirli bir vakit sigortalı olma

    - Belirli bir dönem boyunca SGK priminin ödenmesi

    - Yaş kriteri

        3600 Gün ile Kişiler Emekli Olabilirler Mi, Hesaplama Nasıl Olur?

        Kişiler belli şartları sağladığı taktirde 3600 gün ile emekli olabiliyorlar. Buradaki asıl mühim nokta belli başlı kriterleri sağlamaktır. Kişilerin bu kampanyadan yararlanmaları amacıyla 15 senelik sigorta zamanını tamamlamış olmaları gerekiyor. Aynı vakitte en az 3600 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor. Kişilerin sigorta prim gününü tam tamına 3600 gün ödemeleri gerekiyor.

        Örnek olarak 1972 senesinde yaşama gelen bir fertin sigorta giriş tarihi 1987 olan bir fert yaş koşulundan emekli olabilmesi amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı 5225 prim ödeme koşulu bulunuyor. Aynı vakitte 44 yaş koşuluna uyması da tabiidir. Yukarıdaki örnekten yararlanarak siz de hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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        Haberler SGK Açıklama geldi! 10 yılda emekli olabilirsiniz! 3600 günle emeklilik hesaplama! Kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak?
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