Açıklama geldi! 10 yılda emekli olabilirsiniz! 3600 günle emeklilik hesaplama! Kim, kaç yaşında, ne zaman emekli olacak?

Emekli hesaplama hususu gündeme geldiği vakit yaş, vakit ve ödenen prim adedi öneme alınmaktadır. Aslında 2022 senesi itibariyle uygulanacağı beklenilen planlama ardından hesaplama işleminin de güncelleneceğini söyleyebiliriz. Peki, emeklilik amacıyla yaş hesabı nasıl yapılmaktadır? İşte merak ettiğiniz bütün ayrıntılar!
Emeklilik Yaş Hesabı Nasıl Hesaplanıyor?
Milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan birisi de emeklilik yaş hesabı konusudur. Bireylerin emekli olabilmeleri amacıyla ilk evvel sigortalılık vakitlerini tamamlamaları gerekiyor. Sürelerini tamamlamadan vatandaşlar emekli olamazlar. Dolayısıyla vakitlerin kesinlikle tamamlanması gerekiyor.
Emeklilik vakti vatandaşların ilk kez çalışmaya başladığı tarihle emekliye ayrılacağı tarih arasındaki zamanı kapsar. Birey çalışırken sigortalılık süresince işveren bireyin sigortasını yatırması gerekiyor. Prim ödemesi her ay işveren doğrultusundan derli toplu olarak yapılması gerekiyor.
Günümüzde emekli olmak amacıyla üç şart bulunuyor.
Bunlar;
- Belirli bir vakit sigortalı olma
- Belirli bir dönem boyunca SGK priminin ödenmesi
- Yaş kriteri