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    • SGK
    • 30.08.2022 12:06
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    • 30.08.2022 12:06
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    Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022? SGK, Bağkur emekli maaşı öğrenme ekranı! 4A,4B,4C emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU!

    Emeklilik hayali kuranlar sık sık maaş hesaplaması yapıyor. Bugün emekli odluğunda ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşa göre oldukça değişiklik gösteren emekli maaşı bu nedenle merak ediliyor. Siz de kendi bilgilerinizi girerek ne kadar maaş alacağınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Emekli olduğunuzda ne kadar maaş aldığınızı öğrenmek e-devlet üzerinden kolayca hesaplanabilmektedir. Peki, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emeli maaşı hesaplama ekranı nasıl açılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

    Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. İşte emekli maaşı hesaplama robotu ve konu hakkında merak edilenler...

    NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

    4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

        NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

        SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne aman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

        EMEKLİLİK YAŞI ÖĞRENME EKRANI


        Cinsiyetiniz,
        Doğum tarihiniz,
        Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,
        Hizmete başlama tarihi,
        SSK prim ödeme gün sayınız,
        Diğer sandıklara ait gün sayınız,
        Askerlik/Sanatçı gün sayınız,
        Fiili gün sayınız,
        Yurtdışı gün sayınız,
        3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.
        Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.
        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        ŞİMDİ EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

        Ekim 2008'den önce göreve başlayan memurların emekli aylığı hesaplamasında gösterge ve katsayı sistemi esas alınıyor. Bu hesaplamaya göre 25 yıl hizmet vermiş memurun aylık bağlama oranı yüzde 75. Yani ortalama aylık kazancın yüzde 75'i emekli aylığı olarak bağlanıyor.
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        Haberler SGK Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022? SGK, Bağkur emekli maaşı öğrenme ekranı! 4A,4B,4C emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU!
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