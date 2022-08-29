Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022? SGK, Bağkur emekli maaşı öğrenme ekranı! 4A,4B,4C emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU!

Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. İşte emekli maaşı hesaplama robotu ve konu hakkında merak edilenler...
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.