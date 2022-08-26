Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022? SGK, Bağkur emekli maaşı öğrenme ekranı! 4A,4B,4C emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne aman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

EMEKLİLİK YAŞI ÖĞRENME EKRANI



Cinsiyetiniz,

Doğum tarihiniz,

Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

Hizmete başlama tarihi,

SSK prim ödeme gün sayınız,

Diğer sandıklara ait gün sayınız,

Askerlik/Sanatçı gün sayınız,

Fiili gün sayınız,

Yurtdışı gün sayınız,

3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.