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    • SGK
    • 25.08.2022 09:20
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    • 25.08.2022 09:20
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    Bugün 18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak! SGK duyurdu!

    Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi stratejisine göre parasal olarak zorluk yaşam sürdüren çalışan ya da çalışamayacak halde olan yaşlı, engelli bireylere birtakım vakitler süreli yardım, birtakım vakitler da sürekli olarak maaş şeklinde düzenli yardımlarda bulunmaktadır. İşte bu yardımlardan bir tanesi de SGK doğrultusundan oluşturulan duyuru ile bildirildi. Bugün (itibaren) 18 yaşından büyük olup müracaat yapan herkese 1.264,20 TL ödeme yapılacak. Bu konudaki detayları haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak

    Sosyal devlet olma gereği olarak, devlet tarafından, birtakım vakitler ekonomik olarak yetersiz olan, fakirlik sınırı altında kalan bireylere ve çalışamayacak halde olan yaşlı vatandaşlara parasal yardımlarda bulunulur. Ödemeler ise, maaşı almaya hak kazanan engelli kişinin TC kimlik numarasının son rakamı 5 ise her ayın 5'i, 6 ise 6'sı, 7 ise her ayın 7'sinde ya da genel olarak görülen her ayın 10 ya da 15. günlerinde kurum doğrultusundan verdiği kart ya da hesap numarası üzerinden yapılmaktadır.

    Engelli Maaşı

    Devlet, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yakın geçmişte bir ekleme yaparak engelli vatandaşları da bu maaş ödemesi kapsamına almış ve ödeme yapmaya başlamıştır. Bu maaş ödemesine, seneler içerisinde farklı oranlarda zam yapılmıştır.

    Pandemi şartlarının zorladığı bu dönemde de maaşlarda artış kararı alınmıştır. Bu maaşı alabilmeniz amacıyla öncelikle, müracaat yapmanız gereklidir ve müracaatınız kurum doğrultusundan incelenerek kabul edilmelidir. Bu maaşa nasıl müracaat yapılacağı, şartları ve ödeme tarihleri gibi verilere haberin devamında göz atabilirsiniz.

        Engelli Maaşı Başvuru ve Şartları ile Ödeme Tarihleri Hakkında Bilgiler

        Engelli maaşı, 18 yaşından büyük olan ve en az % 40 düzeyinde bir engelliliği tespit edilen kişilerin sahip bulunduğu bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde resmi kaynaklarda 2,5 milyon (ve üzeri) engelli fert bulunduğu kabul edilmektedir.

        Bu fertler maaş hakkından yararlanmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına TC kimlik fotokopisi ve müracaat formları, engelli raporları ile eş güdümlü müracaatta bulunabilir, başvuruyu yaptıktan sonra vakıf doğrultusundan alındı raporu verilmektedir. Kurul araştırması sonucu, bu rapor üstünde yazan numaradan öğrenilebilmektedir. Kurulun adaylardan istediği ek kurallar da mevcuttur. Bunlar ise şöyledir;

        · Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan

        · Dul (boşanmış) ve nafaka hakkı olmayan

        · SGK doğrultusundan diğer bir şekilde bir geliri olmayan

        · Bir işte çalışamayacak halde olan

        · Ailesi ile eş güdümlü yaşaması halinde hane halkı gelirinin fakirlik sınırını aşmaması gibi kuralları içine alan şahıslar bu hakkı talep edebilmektedir.

        Ödemeler ise, maaşı almaya hak kazanan engelli kişinin TC kimlik numarasının son rakamı 5 ise her ayın 5'i, 6 ise 6'sı, 7 ise her ayın 7'sinde ya da genel olarak görülen her ayın 10 ya da 15. günlerinde kurum doğrultusundan verdiği kart ya da hesap numarası üzerinden yapılmaktadır.
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        Akşener’den manidar Kılıçdaroğlu yanıtı
        Haberler SGK Bugün 18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak! SGK duyurdu!
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