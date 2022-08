Bugün 18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak! SGK duyurdu!

Sosyal devlet olma gereği olarak, devlet tarafından, birtakım vakitler ekonomik olarak yetersiz olan, fakirlik sınırı altında kalan bireylere ve çalışamayacak halde olan yaşlı vatandaşlara parasal yardımlarda bulunulur. Ödemeler ise, maaşı almaya hak kazanan engelli kişinin TC kimlik numarasının son rakamı 5 ise her ayın 5'i, 6 ise 6'sı, 7 ise her ayın 7'sinde ya da genel olarak görülen her ayın 10 ya da 15. günlerinde kurum doğrultusundan verdiği kart ya da hesap numarası üzerinden yapılmaktadır.