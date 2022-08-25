Bugün 18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak! SGK duyurdu!

Sosyal devlet olma gereği olarak, devlet tarafından, birtakım vakitler ekonomik olarak yetersiz olan, fakirlik sınırı altında kalan bireylere ve çalışamayacak halde olan yaşlı vatandaşlara parasal yardımlarda bulunulur. Ödemeler ise, maaşı almaya hak kazanan engelli kişinin TC kimlik numarasının son rakamı 5 ise her ayın 5'i, 6 ise 6'sı, 7 ise her ayın 7'sinde ya da genel olarak görülen her ayın 10 ya da 15. günlerinde kurum doğrultusundan verdiği kart ya da hesap numarası üzerinden yapılmaktadır.
Engelli Maaşı
Devlet, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yakın geçmişte bir ekleme yaparak engelli vatandaşları da bu maaş ödemesi kapsamına almış ve ödeme yapmaya başlamıştır. Bu maaş ödemesine, seneler içerisinde farklı oranlarda zam yapılmıştır.
Pandemi şartlarının zorladığı bu dönemde de maaşlarda artış kararı alınmıştır. Bu maaşı alabilmeniz amacıyla öncelikle, müracaat yapmanız gereklidir ve müracaatınız kurum doğrultusundan incelenerek kabul edilmelidir. Bu maaşa nasıl müracaat yapılacağı, şartları ve ödeme tarihleri gibi verilere haberin devamında göz atabilirsiniz.