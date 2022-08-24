EYT yasası çıktı mı, kimler emekli olacak? EYT 24 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: İşte masadaki tek EYT formülü! 47, 48, 49 yaş ve üzeri...

Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik amacıyla yeterliydi ve her iki kesim için de yaş koşulu aranmıyordu. Fakat 1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık vakti ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik bağlamında bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek amacıyla emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar bağlamında 60'a çekildi ve prim gün adedi de 7 bin güne çıkarıldı.