EYT yasası çıktı mı, kimler emekli olacak? EYT 24 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: İşte masadaki tek EYT formülü! 47, 48, 49 yaş ve üzeri...

EYT 24 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı son hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bilgin, "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, şunlar doğru değil. Masamızda yalnızca bir adet EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz esasen 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz. Kapsamlı bir çalışma Aralık ya da Ocak ayında Meclis'te olur" açıklamasını yaptı. Peki kimler EYT'li olabilir? Kimler EYT'den yararlanabilir? EYT ne zaman çıkacak?
EYT'de kimler yaşa takılıyor?
Kısaca kimlerin emeklilikte yaşa takıldığına da değineyim. İlk sigortalı bulunduğu tarih 1999 senesinin eylül ayından evvel olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri bağlamında kadın alışanların 20 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu.
Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik amacıyla yeterliydi ve her iki kesim için de yaş koşulu aranmıyordu. Fakat 1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık vakti ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik bağlamında bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek amacıyla emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar bağlamında 60'a çekildi ve prim gün adedi de 7 bin güne çıkarıldı.