1999 öncesi ve sonrası işe girenlere 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik formülleri! Erken yaşta emekli olabilirsiniz

Sigorta girişi 1999 evveli olan vatandaşların erken emekli olma hakkı oluyor. Normal koşullarda sigorta başlangıç tarihi, vatandaşın sigortalı bulunduğu süre, vatandaşın yaşı ve kişi için ödenen prim miktarına bakılarak, vatandaşa emeklilik hakkı sunulmaktadır. Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan düzenlenen ve denetlenen bu hal 1999 tarihinin Eylül ayından önceki dönemde sigorta girişi olanlar için biraz daha avantajlı bir hal meydana çıkartarak erken emeklilik olanaklarının kapılarını ardına kadar açmıştır.
Erken emeklilik!
İlk kez sigortalı bulunduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan vatandaşlarda bu borçlanması sadece prim ödeme gün miktarını artırır, fakat emeklilik tarihini öne çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan evvel askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı bulunduğu tarih borçlanma zamanı kadar geriye gider
Örneğin, ilk kez 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 senesinde, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir.
Normalde 1 Ocak 2000'deki sigorta girişi nedeniyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu kişi, altı aylık borçlanma ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır.