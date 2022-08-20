Emeklilik hayali kuranlar sık sık maaş hesaplaması yapıyor. Bugün emekli odluğunda ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşa göre oldukça değişiklik gösteren emekli maaşı bu nedenle merak ediliyor. Siz de kendi bilgilerinizi girerek ne kadar maaş alacağınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Emekli olduğunuzda ne kadar maaş aldığınızı öğrenmek e-devlet üzerinden kolayca hesaplanabilmektedir. Peki, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emeli maaşı hesaplama ekranı nasıl açılır? İşte merak edilenler...
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.