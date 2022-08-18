Emeklilik hayali kuranlar sık sık maaş hesaplaması yapıyor. Bugün emekli odluğunda ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşa göre oldukça değişiklik gösteren emekli maaşı bu nedenle merak ediliyor. Siz de kendi bilgilerinizi girerek ne kadar maaş alacağınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Emekli olduğunuzda ne kadar maaş aldığınızı öğrenmek e-devlet üzerinden kolayca hesaplanabilmektedir. Peki, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emeli maaşı hesaplama ekranı nasıl açılır? İşte merak edilenler...