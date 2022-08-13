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    • SGK
    • 13.08.2022 08:01
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    • 13.08.2022 08:01
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    Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? Emekli maaşı taşıma şartları neler?

    Türkiye'de milyonlarca emekli bulunuyor. Bankalar tarafından emeklilere de pek çok hizmet sunuluyor. Emekli maaşı nasıl taşınır sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı taşıma şartları neler?

    Bankalar tarafından emekliye sunulan bu seçenek mevcut bankada kalma şartıyla her emekliye ödeniyor. Süresi dolanlar da bankaların emekli promosyonu miktarlarına bakarak yeni bankalarını belirliyor. Peki, emekli maaşı taşıma şartları neler? emekli maaşı nasıl taşınır? İşte konu hakkında merak edilenler...

    EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

    Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

    – 4A hizmetleri,

    – 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.

    Eğer 4B Bağ-Kur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:

    – 4B hizmetleri,

    – 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

    Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:

    – 4C hizmetleri,

    – 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

        EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
        Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor

        EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
        Emekli promosyonu kaç yılda bir verilecek sorusunun cevabı 3 senedir.
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