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    • SGK
    • 11.08.2022 16:01
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    • Son Güncelleme:
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    • 12.08.2022 08:53
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    Gözler oradaydı! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...

    2022 senesi itibari ile milyonlarca insan emeklilik hayali kurmakta. Bu hayali kuran çalışanların mühim bir bölümü ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. SGK uzmanlarının yaptığı bildirime göre eski çalışan kadınların 46 yaşında emekli olma ihtimalini söylemişlerdir. Haberi duyan çoğu kadın çalışan bu konuyu incelemeye başladı. 46, 48, 50, 52, 54 yaşlarında erken emekli olabilmek amacıyla lüzumlu şartlar ise genel olarak şu şekilde. Tüm bu veriler ışığında 46, 48, 50, 52, 54 yaşlarında emekli olma şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...

    SGK'nın emeklilik bağlamında tespit ettiği şartlar; yaş sınırı, sigorta girişi ve sigorta prim günleridir. Bu şartları yerine getiren herkes emekli olabilmektedir. Fakat bugünümüzde kadınlar 58 yaşında emekli olabilmektedir. Öte yandan birtakım özel şartları gerçekleştiren kadınlar 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşlarında dahi emekli olabilirler.

    46, 48, 50, 52, 54 Yaşında Emeklilik Şartları

    Kadın çalışanların erken emekli olabilmesi amacıyla aranan ilk koşul 1970 ile 1980 arası doğum tarihine sahip olmalıdır. Bu koşul dışında sigorta başlangıç tarihinin 1994 mayıs ayında başlamış olması gerekmektedir. 46 yaşında emekli olmak isteyen kadınların en çok ilgi etmesi gereken koşul sigorta başlangıç tarihleridir.

    1994 mayıs ayı ardından oluşturulan sigorta girişlerinde erken emeklilik talihi olmamaktadır. Öte yandan başka koşullar ise en az 20 sene sigortalı olmak ve 7000 iş günü priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da eksik prim gününe ilgi edilmesini koşul kılar.

        Eksik Prim Günü Olanlar 46, 48, 50, 52, 54 Yaşında Emekli Olabilirler mi?

        Eğer kadın çalışanlar erken emeklilik şartları arasında yalnızca prim gününü karşılayamıyorsa gene de erken emekli olabilirler. 20 sene sigortalılık için 7000 iş gününü dolduramayan kadınların yeni doldurması gereken iş günü 7500'dür. Yani 7500 iş günü yaparak gene erken emekli olabilirler.

        Eğer kadın çalışanlar şu an amacıyla işe elverişsiz ise SGK iş primlerini dışarıdan ödeyebilirler. Ya da hem özel sektör hem de kamu memuru olarak çalışan bayanlar iş günlerini birleştirerek basitçe prim şartlarını sağlayabilmektedirler. Fakat prim günü birleştirme ile alakalı SGK doğrultusundan oluşturulan resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

        4A SGK emeklilik yaşı kaçtır?

        4A'lı SSK'lı çalışan bireylerin emekli olabilmesi amacıyla 7200 gün prim gün adedinin doldurulması gerekir.

        4B Bağkur emekli yaşı kaçtır?

        Bağkur'a bağlı ve 4B kapsamında olan vatandaş amacıyla 9000 prim günlerinin ödenmesi gerekir.

        4C emekli sandığı emeklilik yaşı nedir?

        Emekli Sandığı kapsamında 4C'li olarak çalışan 9000 prim gün adedinin doldurulması gerekir.

        Emeklilik amacıyla ödenen prim gün adedi sigortalı oluş tarihine göre belirlenmektedir. Emeklilik amacıyla ödenmesi gereken prim günü,

        Sigortalı oluş tarihi 01.05.2008'den sonra olan şahıslar amacıyla prim gün adedinin doldurulması sigorta koluna göre belirlenmektedir. Sigortalı oluş tarihi 2008 ardından olan vatandaşların emeklilik yaşı 61 olarak belirlenmiştir.

            Prim gün adedi erkek ve bayanlara göre değişmektedir. Erkek sigortalılar amacıyla 01.01.2036 senesinden sonra emekli olacak vatandaş amacıyla en erken emeklilik yaşı 61'dir.

            SSK'ya bağlı olan 4A'lı çalışanların 20 sene sigorta primi ödemesi gerekmektedir.

            Bağkur'lu olarak 4B'li sigortalı vatandaşlar 25 sene prim ödemelerini bitirmesi gerekir.

            Vatandaşların en erken emeklilik yaşı 61, en geç yaş ise 65'dir.
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            Haberler SGK Gözler oradaydı! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...
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