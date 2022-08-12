Gözler oradaydı! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...

SGK'nın emeklilik bağlamında tespit ettiği şartlar; yaş sınırı, sigorta girişi ve sigorta prim günleridir. Bu şartları yerine getiren herkes emekli olabilmektedir. Fakat bugünümüzde kadınlar 58 yaşında emekli olabilmektedir. Öte yandan birtakım özel şartları gerçekleştiren kadınlar 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşlarında dahi emekli olabilirler.
46, 48, 50, 52, 54 Yaşında Emeklilik Şartları
Kadın çalışanların erken emekli olabilmesi amacıyla aranan ilk koşul 1970 ile 1980 arası doğum tarihine sahip olmalıdır. Bu koşul dışında sigorta başlangıç tarihinin 1994 mayıs ayında başlamış olması gerekmektedir. 46 yaşında emekli olmak isteyen kadınların en çok ilgi etmesi gereken koşul sigorta başlangıç tarihleridir.
1994 mayıs ayı ardından oluşturulan sigorta girişlerinde erken emeklilik talihi olmamaktadır. Öte yandan başka koşullar ise en az 20 sene sigortalı olmak ve 7000 iş günü priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da eksik prim gününe ilgi edilmesini koşul kılar.