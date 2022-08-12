Gözler oradaydı! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...

Eğer kadın çalışanlar şu an amacıyla işe elverişsiz ise SGK iş primlerini dışarıdan ödeyebilirler. Ya da hem özel sektör hem de kamu memuru olarak çalışan bayanlar iş günlerini birleştirerek basitçe prim şartlarını sağlayabilmektedirler. Fakat prim günü birleştirme ile alakalı SGK doğrultusundan oluşturulan resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

4A SGK emeklilik yaşı kaçtır?

4A'lı SSK'lı çalışan bireylerin emekli olabilmesi amacıyla 7200 gün prim gün adedinin doldurulması gerekir.

4B Bağkur emekli yaşı kaçtır?

Bağkur'a bağlı ve 4B kapsamında olan vatandaş amacıyla 9000 prim günlerinin ödenmesi gerekir.