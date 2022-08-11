46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...

2022 senesi itibari ile milyonlarca insan emeklilik hayali kurmakta. Bu hayali kuran çalışanların mühim bir bölümü ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. SGK uzmanlarının yaptığı bildirime göre eski çalışan kadınların 46 yaşında emekli olma ihtimalini söylemişlerdir. Haberi duyan çoğu kadın çalışan bu konuyu incelemeye başladı. 46, 48, 50, 52, 54 yaşlarında erken emekli olabilmek amacıyla lüzumlu şartlar ise genel olarak şu şekilde. Tüm bu veriler ışığında 46, 48, 50, 52, 54 yaşlarında emekli olma şartları nelerdir?