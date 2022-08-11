46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik var mı? O tarihte işe girenler...

2022 senesi itibari ile milyonlarca insan emeklilik hayali kurmakta. Bu hayali kuran çalışanların mühim bir bölümü ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. SGK uzmanlarının yaptığı bildirime göre eski çalışan kadınların 46 yaşında emekli olma ihtimalini söylemişlerdir. Haberi duyan çoğu kadın çalışan bu konuyu incelemeye başladı. 46, 48, 50, 52, 54 yaşlarında erken emekli olabilmek amacıyla lüzumlu şartlar ise genel olarak şu şekilde. Tüm bu veriler ışığında 46, 48, 50, 52, 54 yaşlarında emekli olma şartları nelerdir?
46, 48, 50, 52, 54 Yaşında Emeklilik Şartları
Kadın çalışanların erken emekli olabilmesi amacıyla aranan ilk koşul 1970 ile 1980 arası doğum tarihine sahip olmalıdır. Bu koşul dışında sigorta başlangıç tarihinin 1994 mayıs ayında başlamış olması gerekmektedir. 46 yaşında emekli olmak isteyen kadınların en çok ilgi etmesi gereken koşul sigorta başlangıç tarihleridir.
1994 mayıs ayı ardından oluşturulan sigorta girişlerinde erken emeklilik talihi olmamaktadır. Öte yandan başka koşullar ise en az 20 sene sigortalı olmak ve 7000 iş günü priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da eksik prim gününe ilgi edilmesini koşul kılar.