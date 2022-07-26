Bu yıllarda işe girenler! Yasa çıkmadan EYT'ye gerek kalmadan erken emeklilik şansınız var! 26 Temmuz ve netleşti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı her gün bir haber gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu gözünü Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı düzenlemeye çevirmiş durumda. EYT hangi yaş aralığını kapsıyor? Kurulacak olan yeni komisyon EYT'lilerin meselesini çözmeye yetecek mi? Emeklilik hayali kuran vatandaşın bu hayalini yapmak amacıyla birtakım fikirler tasarı aşamasında. Emeklilerin aylıklarından her ay belli bir oran kesilmesi de gündemde.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Karar
Emeklilik hayali kuran vatandaşın bu hayalini yapmak amacıyla birtakım fikirler tasarı aşamasında. Emeklilerin aylıklarından her ay belli bir oran kesilmesi de gündemde. Böylece vatandaşlara istedikleri erken emeklilik hakları dolaylı yollardan sağlanmış olacak. Aynı vakitte detaylı mesleklerin zorlukları da göz önünde bulunduruluyor. Zorlu koşullarda çalışan gruplara yıpranma payı da hesaplanarak emeklilik yaşı belirlenecek.
Erken yaşta emekliye ayrılmak isteyen vatandaş haklarının kendilerine verilmediğini savunmaktadır. Belirtilen yasaya göre tamamlamaları gereken gün adedi eksik bulunduğu amacıyla ödenen primlere bakılmıyor. Bununla alakalı geliştirilmesi beklenilen yasa da erkeklerin 55 ve kadınların 50 yaşında emekli olması bekleniyor. Bunun amacıyla tamamlanması gereken gün adedi ise 3600'dür. Bu hal şuanlık kısmi emeklilik zamanı olarak nitelendiriliyor.
EYT'de Son Durum Ne Olacak?
Emekli olma şartları tekrardan düzenlenerek birtakım şartlar getirildi. Bunun amacıyla sigortalı kalınan süre, ödenen primler ve yaş koşulu sağlanmalıdır. Fakat birtakım senelerde işe başlayanlar amacıyla zamanın geriye çekileceği belirtildi. Kadınlar 8 Eylül 1981'den, erkekler 8 Eylül 1976'dan evvel işe başladılarsa 15 senelik sigorta zamanını tamamlamaları yeterlidir. Bu şartları yerine getirenler amacıyla çıkacak haberler emekliliklerinin başlaması amacıyla çok önemli!