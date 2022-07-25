25 Temmuz ve netleşti! Bu yıllarda işe girenler! Yasa çıkmadan EYT'ye gerek kalmadan erken emeklilik şansınız var!

Oluşacak yeni kademeler çalışmalar sonunda meydana çıkacak. 9 Eylül 1999'dan evvel sigortalı olup emeklilik amacıyla sene ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek. Bazı EYT'liler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecek.

Ayrıca bir asgari yaş sınırı konulabileceği de konuşuluyor. Burada daha evvel 50 yaş sınırı gündeme gelmişti. Bu formüle göre EYT'lilerin emekli olması amacıyla 50 yaşını da bitirmesi gerekiyor.

20 Yıl Prim

Bir başka formül ise prim formülü. Bu formüle göre ise kadınların 20 senelik, erkeklerin 25 senelik prim gününü tamamlamaları durumunda emekli edilmeleri söz hususu olabilecek. EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

Burada emeklilik amacıyla şartlar 9 Eylül 1999 evvel uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler amacıyla 25 senelik yani 9 bin gün primi, kadınlar amacıyla ise 20 senelik yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak.