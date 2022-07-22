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    • SGK
    • 22.07.2022 13:03
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    • 22.07.2022 13:05
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    Ve netleşti! SSK-SGK müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık...

    Emeklilik amacıyla bekleyen vatandaşlar kapsamında sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak farklı oluyor. Gelen son haberlere göre çoğu bireyi yakından ilgilendiren emeklilik yaşı düşürülecek. Yapılan açıklamalara göre makul şartları sağlıyorsanız anında SGK'ya müracaat ederek emekliliğinizi öne alabilir ve emekli olabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    SGK müjdeyi verdi! Erkene alındı, milyonlarca kişi artık...

    Yayımlanan verilere göre emeklilik sigorta primini doldurmuş lakin yaş bekleyen vatandaşlar amacıyla emeklilik yaşı 8 seneye kadar erkene alınabiliyor. Emekliliğin erkene alınması amacıyla hangi şartlara sahip olunması gerektiği de oluşturulan açıklamalarda yer alıyor. Kariyer planlarının son aşamasına geldiği zaman insanlar emeklilik hayali kurar. Emeklilik çalışılan gün adedi ve yaş temel alınarak belirlenir. Bu tarafta emeklilik gününü doldurmuş sigortalılar için yaş problem oluşturur. Günlerini dolduran sigortalı yaş beklemek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu haberi alanlar emeklilik hayali kurmaya başlayabilir.

    Emekli Olmak İçin Beklemeyin

    SSK-SGK verilen habere göre günlerini dolduran vatandaşlar borçlanmadan emekli olabilecekler. Sigortalılık gününü tamamlamış vatandaşlar bağlamında ortaya çıkartılan bu fırsatın şartları vardır.

    Şartlar tarafında ilk olarak SGK'ya dilekçe verilmelidir. SGK'nın gerçekleştireceği değerlendirme ile emeklilik haline karar verilir. Emeklilik amacıyla lüzumlu şartları sağlıyorsanız emeklilik amacıyla başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz.

    Erken Emeklilik Kimleri İçine Alıyor?

    Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Bir istisna bulunuyor. O da Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.

    Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.

    FHSZ kapsamındaki bir sektörde çalışmış olmak yetmiyor. Belirtilen işi yapmak gerekiyor. Yani çimento fabrikasında yönetici sekreteri olarak çalışan birisi yıpranmadan yararlanamıyor. Ya da gazetedeki muhasebe elemanı yıpranma alamıyor.

        Soru Ve Cevaplar

        Şubat 2003 itibarıyla devlet memuruyum. 2005'de evlilik yaptım. 2011'de ayrıldık. 2015'te yeniden evlendim. Çeyiz parası alabilir miyim? Kağan DEĞER

        Evlilik ödeneği babası ölen ve yetim maaşı alan kız çocukları ile 2008'den önce memur eşi ölen ve dul maaşı alanlara veriliyor.
        Boşanma ile alınamıyor.

        Eşimi trafik kazasında kaybettim. Ben ve kızım maaş alıyoruz. 2.5 yıl oldu yeniden evlendim. SGK'yı aradım yasa çıkmadı dediler. Ben evlilik ödeneği alabilir miyim? Züleyha ÇELEBİ

        Kızınız evlenirse her durumda 24 maaş tutarında çeyiz parası alır. Sizin almanız için eşinizin memur olması ve 1 Ekim 2008'den önce ölmüş olması lazım. 5434 sayılı yasa madde 90. Yasa çıkınca başvurun

        30 yıldan fazla hizmeti olan bir emekli memurum. SGK'ya dilekçe verdim dava açmadım. Paramı nasıl alacağım? Çünkü dava açanlar aldı. Recai GÜNDOĞDU

        Yasa çok yakında çıkacak ve süreç başlayacak. Dilekçe verenler için başvuru gerekmiyor. İlk üç ay içinde ödeme olacak. Dava açanların davaları ise düşecek.
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