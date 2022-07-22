Tüm çalışanlara ek ödeme! Yalnızca dilekçeyle başvuranlar alabilir! Son tarihi kaçırmayın!

Çalışan Bütün Erkekler Ek Ödemeye Nasıl Başvuracak?

SGK ya tabi bütün çalışanlar dilekçe sunarak devletin yeni desteğini alabilir. Dilekçe verip hal bildirimi yaptıktan sonra herkes hesaplarını denetim etsin deniliyor. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı bildirime göre bundan sonra yalnızca bayanlar değil erkekler de dul maaşı alabilecek. Eşin vefatı ile başka eş müracaatta bulunursa prim adedi hesaplanacak ve kalan eşe maaş bağlanacak. Bu halde bayan erkek aynı muameleyi görecek.

Güncelleme getirilen prim gün adedi ile maaş bağlanması daha basit duruma getirildi. Eş ve kız çocuklar hayat boyu, erkek çocuklar ise gene 25 yaşa kadar maaş almaya hak kazanıyor.