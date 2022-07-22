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    • SGK
    • 22.07.2022 14:41
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    • Son Güncelleme:
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    • 22.07.2022 14:41
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    Tüm çalışanlara ek ödeme! Yalnızca dilekçeyle başvuranlar alabilir! Son tarihi kaçırmayın!

    Enflasyona uyarlanan maaşlar ve ek ödemeler ile vatandaş rahat bir nefes aldı. Öte yandan herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar bağlamında da ödemeler yapılmaya devam ediliyor. İşsiz kalan kişilere de devlet desteği veriliyor. Bu destek yardımıyla işsiz kişilerin kısa süreliğine de olsa gereksinimleri karşılanmış olacaktır.

    takvim.com.tr
    Tüm çalışanlara ek ödeme! Yalnızca dilekçeyle başvuranlar alabilir! Son tarihi kaçırmayın!

    Herkesin merakla beklediği ödemelerin detayları açıklanmaya devam ediliyor. Pandemi sürecinde oluşturulan parasal yardımlar ise hesaplara yatıyor.

    Çalışan Bütün Erkekler Ek Ödemeye Nasıl Başvuracak?

    SGK ya tabi bütün çalışanlar dilekçe sunarak devletin yeni desteğini alabilir. Dilekçe verip hal bildirimi yaptıktan sonra herkes hesaplarını denetim etsin deniliyor. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı bildirime göre bundan sonra yalnızca bayanlar değil erkekler de dul maaşı alabilecek. Eşin vefatı ile başka eş müracaatta bulunursa prim adedi hesaplanacak ve kalan eşe maaş bağlanacak. Bu halde bayan erkek aynı muameleyi görecek.

    Güncelleme getirilen prim gün adedi ile maaş bağlanması daha basit duruma getirildi. Eş ve kız çocuklar hayat boyu, erkek çocuklar ise gene 25 yaşa kadar maaş almaya hak kazanıyor.

    Dul Maaşından Yararlanma Şartları

    Yeni yönetmeliğe göre dul maaşını hak etmek bağlamında belli şartların oluşması gerekiyor. Öncelik ile en az 1800 gün prim ödenmesi koşulu var. Dul maaşından yararlanmak amacıyla SGK'ya herhangi bir borcun bulunmaması da şartlar arasında.

    Hem de 5 sene kesintisiz SGK'lı olma koşulu da bulunmakta. Şartlara bakıldığında dul maşı bağlanması şartlarının olabildiğince kolaylaştırıldığı ve tamamıyla vatandaşın lehine bulunduğu görülmektedir.

        Sorular ve Cevaplar

        ● Eşim SSK emeklisi, ben de SSK emeklisiyim, vefat halinde birimiz diğerinin maaşını alabilir mi?

        Hüseyin KARA Eşlerden birinin vefat etmesi halinde; ister sağ kalan eş çalışsın ister emekli aylığı alsın ya da almasın ölen eşin aylığını alabilmektedir. İkisinin de aynı statüde olup olmamasının da bir önemi yoktur. Eşinden aylık alan eş evlenmediği sürece ölen eşin aylığını alabilir.
        Burada erkek kadın ayrımı da bulunmamaktadır. Genel olarak 'dul maaşı' denildiği için kadınların aldığı algısı oluşmaktadır.
        Oysa eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabilmektedir.

        ● Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. Sizce de çok uzun değil mi? Suat SARI 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.

        ● 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var.
        Ne zaman emekli olurum?

        Ahmet ŞAHİN İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.

        ● 12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Emekli ne zaman olabilirim?

        Metin KARASI İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

        ● 02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim.
        Ne zaman emekli olabilirim?

        Kaan ATİK İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
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        Haberler SGK Tüm çalışanlara ek ödeme! Yalnızca dilekçeyle başvuranlar alabilir! Son tarihi kaçırmayın!
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