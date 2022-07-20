SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak! Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor!

Geçmişte asgari ücret üzerinden yatırılmış olsa bile tavandan bildirilen her ay için emekli maaşı artırılabiliyor. Ortalama aylık olarak 50- 60 TL artırılmasını gerçekleştiren bu formül çoğu vatandaş bağlamında araştırılmaya başlandı. Tavandan bildirilen kazançlar amacıyla 3,5 senede emeli aylığını aşağı yukarı 750 TL'ye kadar yükseltebildiği aktarıldı. Emekli olmadan çalışmaya devam eden vatandaşlara ise son düzenlemeler ardından kritik detaylar meydana çıktı.
Maaşın Tavandan Yatması Emekli Aylığı Nasıl Yükseliyor?
Emekli aylıkları hesaplanırken yapılan en yalın formül: ''Aylık kazanç x aylık bağlamam oranı'' olarak yapılmaktadır. Buna göre son 3,5 sene baz alınarak SGK tarafına, bu sene amacıyla belirlene 37 bin 530 TL tavan fiyat bildirimi ile emekli aylığı yükselebiliyor.
Geçmiş dönemde asgari ücret üzerinden yatmış olsa da tavandan bildirilen her ay amacıyla emekli aylığında aşağı yukarı 50 lira gibi bir artış görülebiliyor. Söz hususu 3,5 senelik sürede ise emekli aylığında toplamda 750 TL'ye kadar bir artış yapılması olası duruma gelebiliyor.