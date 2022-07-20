SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak! Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor!

Burada dikkat edilmesi gereken esas neden ise 20 senenin üstünde prim ödeyip ardından asgari ücret ya da biraz üstünde çalışmaya devam edilmesi halunda emekli aylıklarında her ay 3 - 4 liralık bir düşüş görüleceğidir.

Bu amaçla gününde ve tavan üstünden emekli olmak yüksek emekli aylığı alabilmek amacıyla son derece mühim bulunduğu ifade ediliyor. SGK ilaveten buna benzer çoğu program ve detaylar yüksek emekli aylığı alabilmek isteyenler amacıyla değişik alternatifler sunuyor.