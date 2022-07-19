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    • SGK
    • 19.07.2022 14:21
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    • 19.07.2022 14:21
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    Ve netleşti! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları açılıyor... EYT’li olanlar yıllardır bu açıklamayı bekliyordu! İşte o formül...

    Uzun vakittir gündem yer alan erken emeklilik sistemi amacıyla lüzumlu açıklamalar resmi olarak yapılıyor. Günümüzde devlet emeklilik için borçlanma kapsamında detaylı değişimler sağladı. Bu değişimlerin uygulanması ile merakla beklenilen erkenden emekli olmak olası oluyor. Borçlanma kapsamında prim günlerinin değişimleri oluyor. Devlet örneğin erkeklerde askerlik sürecini borçlanma süreci olarak sayıyor. Böylece erkeklerin askerlik süreçleri prim günlerine ekleniyor. Genellikle son günlerde EYT konusu ile ilgili adımların atılması da bekleniyor. Bu kapsamda askerlik borçlanmasının da erken emeklilik konusu ile ilgili etkili bir kazanımı yanında getireceği düşünülüyor!

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! EYT’li olanlar yıllardır bu açıklamayı bekliyordu!

    Pek çok çalışanın hayalinde emekli olma süreci yer alır. Emekli olma süreci değişik nedenlerden ötürü değişebiliyor. Emeklilik yaşı yaklaştıkça bu süreç daha yakından takip edilir. Özelliklede son senelerde pek çok çalışan erken emeklilik sisteminden yararlanmak istiyor. Genel olarak birtakım vatandaşların emekli olmak amacıyla prim günleri tam oluyor ama yaşları yetersiz kalıyor.

    Askerlik Borçlanmasında Erken Emeklilik...

    Askerlik süreci devlete sunulan bir hizmettir. Bu yüzden de genel olarak askerlik süreci EYT kapsamında yer alır. Prim günlerinden ötürü emekli olamayanlar amacıyla askerlik süreçleri baz alınıyor. Son dönemlerde sık sık ön planda yer alan EYT sorununun çözümlerinde askerlik süreçleri de yer alır.

    Bayanlarda EYT amacıyla daha değişik sistemler uygulanıyor. Günümüzde yaşı gelmiş ama prim gün konusu ile ilgili problemleri olanlar amacıyla askerlik borçlanmasında erken emeklilik süreci avantajdır. Peki, doğum borçlanmasının erken emekliliğe katkısı var mı?

    Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik

    Bayanlarda erken emeklilik süreçleri amacıyla sık sık doğum borçlanması süreçleri tercih edilir. Doğum dönemlerinde devlet her çocuk için 2; en çok 6 sene erken emekli olma imkanını oluşturur. Geçmiş dönemlerde doğum izinlerinin kullanımlarında problem yaşayanlar için EYT bugünümüzde mümkündür. Bayanlarda emekli olma yaşı düşük amacıyla 6 sene erken emekli olma imkanı da daha çok tercih edilir. Son oluşturulan EYT değişimleri ile emeklilik süreçleri daha kolay olarak tamamlanıyor.

        EYT'liye Emeklilik Yolu Açılıyor! Hangi Formüller Masada?

        Son dakika haberi! Yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler amacıyla bir ekip kurduklarını, çalışmaların sürdüğünü belirtti, en makul formülün döneme alınacağını vurguladı. Pek çok formül konuşulmaya başladı. İşte masaya yatırılacak formüller...

        EYT'liye Emeklilik Yolu Açılıyor! Hangi Formüller Masada?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık içeriğinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Bilgin, en makul formülün döneme sokulacağını belirtti. Peki hangi formüller gündemde? İşte yaşa takılanlara emeklilik olanağı amacıyla konuşulan formüller:

        KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar 15 senesi (bu vakit doldu) ve 3600 gün (10 sene) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 koşulu bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar meydana çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş koşulu aranmayabilir. Bu halde 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

        PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 evvel işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 senesi bitirmesi gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı öneme alınmadan emekli olabilir.

        20-25 YIL KRİTERİ: Gündeme gelen bir diğer formüle göre ise erkeklerin 25, kadınların da 20 senelik prim gününü tamamlamaları durumunda emekli edilmeleri söz hususu olabilecek.

        EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 evvel uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler amacıyla 25 sene yani 9 bin gün primi, kadınlar için ise 20 sene yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak yeterli olacak.

        YAŞ SINIRI: Yaşa takılanlara emeklilik amacıyla bir yaş sınırı getirilebilir. Daha evvel 50 yaş sınırı getirilebileceği konuşulmuştu. Bu formüle göre EYT'lilerin emekli olması amacıyla 50 yaşını da bitirmesi gerekiyor.

        BEKLEME SÜRESİNİ DÜŞÜRME: Prim gün miktarını doldurup yaşı bekleyenler amacıyla bekleme zamanını 2-3 sene düşürmek gibi faydalar da formüller arasında bulunuyor.

        AVRUPA MODELİ: Bazı Avrupa ülkelerinde yapılan kesintili emeklilik modeli de tartışılan alternatifler arasında. Bu formülde, emeklilik amacıyla kaç sene kaldıysa her sene amacıyla belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik meydana çıkıyor.

        KADEMELİ EMEKLİLİK: Yaşı bekleyenlere 'kademeli' emeklilik olanağı sunulması üstünde de duruluyor.

        EYT'lilere dair çalışmanın bu sene bitmeden tamamlanarak, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak kapsam belirlenecek. Buna bağlı olarak maliyet hesaplanacak. Taslak metin oluşturulduktan sonra TBMM gündemine gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması amacıyla da yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor.

            BAKAN BİLGİN YOL HARİTASINI AÇIKLADI

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin EYT çalışması ile alakalı A Haber'e mühim açıklamalarda bulundu. Bakan bilgin yürütülen çalışmanın yol haritasını anlattı.

            Bakan Bilgin, "Bakanlık içeriğinde çalışma grubu oluşturduk. Hazine ve Maliye bakanlığı da prosese katılacak. En makul formülü döneme sokacağız. Çalışmayı sene sonu ya da Ocak başında Meclis'e sunacağız." dedi.
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            Haberler SGK Ve netleşti! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları açılıyor... EYT’li olanlar yıllardır bu açıklamayı bekliyordu! İşte o formül...
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