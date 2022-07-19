Ve netleşti! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları açılıyor... EYT’li olanlar yıllardır bu açıklamayı bekliyordu! İşte o formül...

Pek çok çalışanın hayalinde emekli olma süreci yer alır. Emekli olma süreci değişik nedenlerden ötürü değişebiliyor. Emeklilik yaşı yaklaştıkça bu süreç daha yakından takip edilir. Özelliklede son senelerde pek çok çalışan erken emeklilik sisteminden yararlanmak istiyor. Genel olarak birtakım vatandaşların emekli olmak amacıyla prim günleri tam oluyor ama yaşları yetersiz kalıyor.
Askerlik Borçlanmasında Erken Emeklilik...
Askerlik süreci devlete sunulan bir hizmettir. Bu yüzden de genel olarak askerlik süreci EYT kapsamında yer alır. Prim günlerinden ötürü emekli olamayanlar amacıyla askerlik süreçleri baz alınıyor. Son dönemlerde sık sık ön planda yer alan EYT sorununun çözümlerinde askerlik süreçleri de yer alır.
Bayanlarda EYT amacıyla daha değişik sistemler uygulanıyor. Günümüzde yaşı gelmiş ama prim gün konusu ile ilgili problemleri olanlar amacıyla askerlik borçlanmasında erken emeklilik süreci avantajdır. Peki, doğum borçlanmasının erken emekliliğe katkısı var mı?
Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik
Bayanlarda erken emeklilik süreçleri amacıyla sık sık doğum borçlanması süreçleri tercih edilir. Doğum dönemlerinde devlet her çocuk için 2; en çok 6 sene erken emekli olma imkanını oluşturur. Geçmiş dönemlerde doğum izinlerinin kullanımlarında problem yaşayanlar için EYT bugünümüzde mümkündür. Bayanlarda emekli olma yaşı düşük amacıyla 6 sene erken emekli olma imkanı da daha çok tercih edilir. Son oluşturulan EYT değişimleri ile emeklilik süreçleri daha kolay olarak tamamlanıyor.