Ve netleşti! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları açılıyor... EYT’li olanlar yıllardır bu açıklamayı bekliyordu! İşte o formül...

KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar 15 senesi (bu vakit doldu) ve 3600 gün (10 sene) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 koşulu bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar meydana çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş koşulu aranmayabilir. Bu halde 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 evvel işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 senesi bitirmesi gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı öneme alınmadan emekli olabilir.

20-25 YIL KRİTERİ: Gündeme gelen bir diğer formüle göre ise erkeklerin 25, kadınların da 20 senelik prim gününü tamamlamaları durumunda emekli edilmeleri söz hususu olabilecek.

EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 evvel uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler amacıyla 25 sene yani 9 bin gün primi, kadınlar için ise 20 sene yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak yeterli olacak.