Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!

SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak! Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor! Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarını artıracak yeni düzenlemelerde! Emekli maaşını yükselten çoğu program olmasına karşın çok az vatandaş bu yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan yeni detaylara göre, son 3,5 senede SGK'ya sahip olunan senenin tavan fiyatı üzerinden kazanç belirten emeklilerin maaşlarında artış yapıldığı belirlendi. Peki, emekli maaşını artırma yöntemleri neler? İşte detaylar…
Maaşın Tavandan Yatması Emekli Aylığı Nasıl Yükseliyor?
Emekli aylıkları hesaplanırken yapılan en yalın formül: ''Aylık kazanç x aylık bağlamam oranı'' olarak yapılmaktadır. Buna göre son 3,5 sene baz alınarak SGK tarafına, bu sene amacıyla belirlene 37 bin 530 TL tavan fiyat bildirimi ile emekli aylığı yükselebiliyor.
Geçmiş dönemde asgari ücret üzerinden yatmış olsa da tavandan bildirilen her ay amacıyla emekli aylığında aşağı yukarı 50 lira gibi bir artış görülebiliyor. Söz hususu 3,5 senelik sürede ise emekli aylığında toplamda 750 TL'ye kadar bir artış yapılması olası duruma gelebiliyor.