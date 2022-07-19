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    • SGK
    • 19.07.2022 15:58
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    • 19.07.2022 16:13
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    Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!

    Geçmişte asgari ücret üzerinden yatırılmış olsa bile tavandan bildirilen her ay için emekli maaşı artırılabiliyor. Ortalama aylık olarak 50- 60 TL artırılmasını gerçekleştiren bu formül çoğu vatandaş bağlamında araştırılmaya başlandı. Tavandan bildirilen kazançlar amacıyla 3,5 senede emeli aylığını aşağı yukarı 750 TL’ye kadar yükseltebildiği aktarıldı. Emekli olmadan çalışmaya devam eden vatandaşlara ise son düzenlemeler ardından kritik detaylar meydana çıktı.

    takvim.com.tr
    Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor!

    SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak! Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor! Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarını artıracak yeni düzenlemelerde! Emekli maaşını yükselten çoğu program olmasına karşın çok az vatandaş bu yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan yeni detaylara göre, son 3,5 senede SGK'ya sahip olunan senenin tavan fiyatı üzerinden kazanç belirten emeklilerin maaşlarında artış yapıldığı belirlendi. Peki, emekli maaşını artırma yöntemleri neler? İşte detaylar…

    Maaşın Tavandan Yatması Emekli Aylığı Nasıl Yükseliyor?

    Emekli aylıkları hesaplanırken yapılan en yalın formül: ''Aylık kazanç x aylık bağlamam oranı'' olarak yapılmaktadır. Buna göre son 3,5 sene baz alınarak SGK tarafına, bu sene amacıyla belirlene 37 bin 530 TL tavan fiyat bildirimi ile emekli aylığı yükselebiliyor.

    Geçmiş dönemde asgari ücret üzerinden yatmış olsa da tavandan bildirilen her ay amacıyla emekli aylığında aşağı yukarı 50 lira gibi bir artış görülebiliyor. Söz hususu 3,5 senelik sürede ise emekli aylığında toplamda 750 TL'ye kadar bir artış yapılması olası duruma gelebiliyor.

        Çalışma Süresi Arttıkça Oran Düşüyor!

        Emekli olmadan çalışmaya devam eden vatandaşlara ise son düzenlemeler ardından kritik detaylar meydana çıktı.

        2008 yılının ardından oluşturulan söz hususu planlama kapsamında, çalışma zamanı uzadıkça aylık bağlama miktarının düştüğü ifade ediliyor. Fakat söz hususu hal bütün çalışanları kapsamıyor. Primini tavandan yatıranların aylığı da aynı miktar nispetinde yüksek oluyor.

        Burada dikkat edilmesi gereken esas neden ise 20 senenin üstünde prim ödeyip ardından asgari ücret ya da biraz üstünde çalışmaya devam edilmesi halunda emekli aylıklarında her ay 3 - 4 liralık bir düşüş görüleceğidir.

        Bu amaçla gününde ve tavan üstünden emekli olmak yüksek emekli aylığı alabilmek amacıyla son derece mühim bulunduğu ifade ediliyor. SGK ilaveten buna benzer çoğu program ve detaylar yüksek emekli aylığı alabilmek isteyenler amacıyla değişik alternatifler sunuyor.
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        Haberler SGK Bu yöntemle emekli ayığı yüzlerce lira yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!
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