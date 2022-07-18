E-devlet 4A-4B-4C emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgulama

E-Devlet Emeklilik Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-devletten emeklilik müracaatı yapmış olan kişiler, sisteme girişlerinden sonra "Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip" sayfasına geçiş yaparak emeklilik başvuru durumlarını kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu sayfa üzerinde kişilerin emeklilik başvurularını tamamlamalarından sonra ne durumda olduğunun kontrolleri sağlanabilir.
4A Emeklilik Dilekçesi Nedir?
4A sigorta kapsamından emekli olmak isteyen kişilerin doldurmaları ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne teslim etmeleri gereken dilekçedir. Bu dilekçenin doldurulması için talep edilen bilgiler ise şöyle sıralanmıştır:
• T.C. Kimlik No
• Adı
• Soyadı
• Kurum Sicil No
• Emekli Sicil No
• Tarih
• Cep Telefonu
• İmza
• Emekli Aylığı Alacağı Adresi
• Talep Ettiğim Banka/PTT Şubesinin Kurum Adı
• Bulunduğu İl/İlçe
• Şube İsmi
Emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerin emekliliklerini hangi kuruma vereceklerse "….MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA" yazarak başlamaları gereklidir. Bundan sonra ise yazılması gereken kısımlar şöyledir:
• Bakanlığımız ... MÜDÜRLÜĞÜNDE/BAŞKANLIĞINDA... olarak çalışmaktayım. Kanunun öngördüğü hizmet yılımı doldurdum. ...tarihinde emekliye ayrılmak istiyorum. Adıma bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerimi aşağıda belirttiğim ve adresime en yakın banka/PTT şubesi aracılığıyla ödenmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.