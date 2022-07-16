Prim günü 4500'den az olanlara hızlı emeklilik müjdesi! Detaylar netleşti! 52, 54 yaşında...

Ülkemizde vatandaşların emekli olmaya hak kazanabilmesi amacıyla işe girdiği güne göre belirli bir prim, yaş sınır, sigortalılık zamanını bitirmesi elzemdir. Ama neyse ki yaş şartını yerine getiren lakin prim gün adedi konusu ile ilgili sorun çeken vatandaşlar bağlamında birtakım istisnalar yapılmıştır. 4500 gün koşulu bu istisnalardan birisidir.