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    • SGK
    • 17.07.2022 13:26
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    • 17.07.2022 13:27
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    Prim günü 4500'den az olanlara hızlı emeklilik müjdesi! Detaylar netleşti! 52, 54 yaşında...

    99-08 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar bu koşul yardımıyla SSK kuralları kapsamında emekli olmaya hak kazanabilir. Sadece bireyin 4500 günü bitirmesi yeterli olmaktadır. Bu noktada kadınların 58 yaşında erkeklerin ise 60 yaşında emekli olma talihi bulunmaktadır. Böylece erken emeklilik konusu ile ilgili yeni koşulların karşımıza çıkması da olası olmaktadır.

    takvim.com.tr
    Prim günü 4500’den az olanlara hızlı emeklilik müjdesi!

    Ülkemizde vatandaşların emekli olmaya hak kazanabilmesi amacıyla işe girdiği güne göre belirli bir prim, yaş sınır, sigortalılık zamanını bitirmesi elzemdir. Ama neyse ki yaş şartını yerine getiren lakin prim gün adedi konusu ile ilgili sorun çeken vatandaşlar bağlamında birtakım istisnalar yapılmıştır. 4500 gün koşulu bu istisnalardan birisidir.

    Erkeklerde 4500 Gün Emeklilik Şartları

    4500 gün şartında 25 sene sigortalı olmak ve 60 yaşını geçmiş olan şartı bulunmaktadır. Bu durum üzerinden erkeklerin emekli olma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

    – 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında işe girmiş olan çalışanlar için 56 yaşını doldurmalıdır.

    – 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında işe girenler ise 57 yaşının doldurmak zorundadır.

    – 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında ilk işe girişini gerçekleştiren çalışanlar ise 58 yaşının doldurmalıdır.

    – 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri arasında işe girenler ise 59 yaşına gelince emekli olabilirler.

    – 05.2014 ve sonrası işe giren kimseler ise emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmalıdır.

        Kadınlarda 4500 Gün Emeklilik Şartları

        4500 prim gününden yararlanmak isteyen hanımların pirim gününün yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunmaktadır. Kadın çalışanlarda her ne kadar borçlanma, staj gibi etmenlerle daha erken şansı emekli olma şansı bulunsa da4500 günlük prim şartı yine aranır.

        – 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında işe giren hanımlar 52 yaşın doldurmalı

        – 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında çalışma hayatına başlayanlar 54 yaşın doldurmalı

        – 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar 56 yaşını doldurmalı

        – 05.2011 ve sonrası işe girişli ve emekli olmak isteyen hanımlar 58 yaşını doldurmalıdır.

        Bütün bu bilgiler ışığında prim gün sayısının erkeklerde farklı kadınlarda farkı olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün olmaktadır. Yapılacak son düzenlemelere göre en güncel durumun şekilleneceğini de ifade edebiliriz.
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