Detaylar netleşti! Prim günü 4500'den az olanlara hızlı emeklilik müjdesi! 52, 54 yaşında...

99-08 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar bu koşul yardımıyla SSK kuralları kapsamında emekli olmaya hak kazanabilir. Sadece bireyin 4500 günü bitirmesi yeterli olmaktadır. Bu noktada kadınların 58 yaşında erkeklerin ise 60 yaşında emekli olma talihi bulunmaktadır. Böylece erken emeklilik konusu ile ilgili yeni koşulların karşımıza çıkması da olası olmaktadır.
Erkeklerde 4500 Gün Emeklilik Şartları
4500 gün şartında 25 sene sigortalı olmak ve 60 yaşını geçmiş olan şartı bulunmaktadır. Bu durum üzerinden erkeklerin emekli olma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz.
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında işe girmiş olan çalışanlar için 56 yaşını doldurmalıdır.
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında işe girenler ise 57 yaşının doldurmak zorundadır.
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında ilk işe girişini gerçekleştiren çalışanlar ise 58 yaşının doldurmalıdır.
– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri arasında işe girenler ise 59 yaşına gelince emekli olabilirler.
– 05.2014 ve sonrası işe giren kimseler ise emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmalıdır.