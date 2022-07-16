Detaylar netleşti! Prim günü 4500'den az olanlara hızlı emeklilik müjdesi! 52, 54 yaşında...

99-08 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar bu koşul yardımıyla SSK kuralları kapsamında emekli olmaya hak kazanabilir. Sadece bireyin 4500 günü bitirmesi yeterli olmaktadır. Bu noktada kadınların 58 yaşında erkeklerin ise 60 yaşında emekli olma talihi bulunmaktadır. Böylece erken emeklilik konusu ile ilgili yeni koşulların karşımıza çıkması da olası olmaktadır.