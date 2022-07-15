E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama - SGK rapor parası ne zaman yatar?

SGK Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

SGK'dan rapor parası alabilmek için başvuru sağlamış olan kişilerin rapor ücretlerini alabilme süreleri yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru sağlanmasından sonra, rapor eğer hemen kabul edilir ve işleme alınırsa bu süre içinde kişilerin isimlerine ya da banka hesaplarına rapor ücretleri yansır. Ancak rapor almalarından sonra hemen başvuru yapmazlarsa bu süre 2 aya kadar uzayabilir.