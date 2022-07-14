Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 14.07.2022 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 14:09
    ABONE OL

    10 yıl çalışana anında emeklilik müjdesi! 1999, 2002, 2008 işe giriş tarihine göre yaş hesabı

    Emekli olmak isteyen insanların karşılaması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar genel olarak SGK prim günleri, askeri ya da doğum borçlanmaları ve yaş sınırıdır. Bu şartların tamamını gerçekleştiren vatandaşlar emekli olmak amacıyla başvurularını yapıp emekli olabilmektedirler. Fakat birtakım hallerde en az 10 sene süresince çalışan vatandaşlarda emekli olabilmektedir. 10 senelik çalışma süreci de aşağı yukarı olarak 1800 SGK primine denk gelmektedir. Tabi ki bu erken emeklilik amacıyla birtakım şartlar bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    10 yıl çalışana anında emeklilik müjdesi! 1999, 2002, 2008 işe giriş...

    Sigorta primlerinin 1999 senesi ve evvel olan vatandaşlar sosyal sigortalar kurumunun bildirgesine göre 3600 günlük prime sahipse emekli olabilmektedir. Bu hal yalnızca 1999 senesi evveli amacıyla geçerlidir. 3600 günlük sigorta primi de aşağı yukarı olarak 15 senelik bir çalışma sürecine denk gelmektedir. Bu şartları gerçekleştiren vatandaşlar yaş haddinden emekli olabilmektedir. Burada en mühim kısım primlerin kusursuz olmasıdır.

    2002 Yılı İşe Giriş Tarihi Amacıyla Emeklilik

    Erken emekli olabilmek bağlamında bireylerin çalışırken sağlıklarının bozulması ya da çalışma kuvvetinde kayıpların olması gerekmektedir. Yaş haddinden emekli olmak isteyen 2002 senesi ve ardından prim başlangıcı olan vatandaşların 4500 gün çalışmış olması gerekmektedir.

    4500 günlük prim ise aşağı yukarı olarak 18 senelik bir çalışmaya denk gelmektedir. SGK prim günlerini e-devlet sitesi üzerinden SGK prim aratarak ulaşabilirsiniz.

        2008 Yılı İşe Giriş Tarihi İçin Emeklilik

        Erken emeklilik hakkı imkânından faydalanabilmek bağlamında ise yapılması gereken çalışma kuvveti azalma raporu almaktır. İşe giriş tarihi ne olursa olsun rapor şartlarını taşıyan herkese erken emeklilik hakkı verilmektedir.

        2008 senesinden sonra sigorta primleri ödenmiş olan bireylerin toplamda 5400 gün prim ödenmesi hainde emekli olabilmektedirler. 5400 günlük sigorta primi de aşağı yukarı olarak 20 seneye denk gelmektedir.


        Burada yer lan veriler resmi olarak 2021 senesinde resmî gazetede yer almış olup çeşitli veriler SGK resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Tüm bu veriler ışığında 10 sene çalışanlara özel emeklilik şartlarının 2022 senesinde güncelleneceğini rahatça ifade edebiliriz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muğla ve İzmir’de peş peşe yangın!
        Haberler SGK 10 yıl çalışana anında emeklilik müjdesi! 1999, 2002, 2008 işe giriş tarihine göre yaş hesabı
            SON DAKİKA