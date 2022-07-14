10 yıl çalışana anında emeklilik müjdesi! 1999, 2002, 2008 işe giriş tarihine göre yaş hesabı

Sigorta primlerinin 1999 senesi ve evvel olan vatandaşlar sosyal sigortalar kurumunun bildirgesine göre 3600 günlük prime sahipse emekli olabilmektedir. Bu hal yalnızca 1999 senesi evveli amacıyla geçerlidir. 3600 günlük sigorta primi de aşağı yukarı olarak 15 senelik bir çalışma sürecine denk gelmektedir. Bu şartları gerçekleştiren vatandaşlar yaş haddinden emekli olabilmektedir. Burada en mühim kısım primlerin kusursuz olmasıdır.
2002 Yılı İşe Giriş Tarihi Amacıyla Emeklilik
Erken emekli olabilmek bağlamında bireylerin çalışırken sağlıklarının bozulması ya da çalışma kuvvetinde kayıpların olması gerekmektedir. Yaş haddinden emekli olmak isteyen 2002 senesi ve ardından prim başlangıcı olan vatandaşların 4500 gün çalışmış olması gerekmektedir.
4500 günlük prim ise aşağı yukarı olarak 18 senelik bir çalışmaya denk gelmektedir. SGK prim günlerini e-devlet sitesi üzerinden SGK prim aratarak ulaşabilirsiniz.