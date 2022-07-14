10 yıl çalışana anında emeklilik müjdesi! 1999, 2002, 2008 işe giriş tarihine göre yaş hesabı

Sigorta primlerinin 1999 senesi ve evvel olan vatandaşlar sosyal sigortalar kurumunun bildirgesine göre 3600 günlük prime sahipse emekli olabilmektedir. Bu hal yalnızca 1999 senesi evveli amacıyla geçerlidir. 3600 günlük sigorta primi de aşağı yukarı olarak 15 senelik bir çalışma sürecine denk gelmektedir. Bu şartları gerçekleştiren vatandaşlar yaş haddinden emekli olabilmektedir. Burada en mühim kısım primlerin kusursuz olmasıdır.