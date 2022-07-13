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    • SGK
    • 13.07.2022 08:54
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    • 13.07.2022 08:54
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    1999 tarihinde... Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? EYT'de oldu bu iş dedirten formül!

    Kısmi emeklilik formülü gündemde en sık yer verdiği yöntemler arasında yer alıyor. Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması ile emeklilik formülünde çoğu ayrıntı ilgi çekiyor. Kısmi emeklilik formülünde esas olarak 3600 gününü dolduran bayan çalışanlar amacıyla 50 yaşında, erkek sigortalılarda ise 55 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesi sağlanması hedefleniyor.

    takvim.com.tr
    EYT’de bilinmeyen formül! Kısmi kesintili emeklilik...

    Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmalarında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni çözüm önerilerinin gündeme gelmesinin sonrasında bilhassa kısmi kesintili emeklilik ve vakit tamamlanması hususları araştırılmaya başladı. EYT konusu ile alakalı çözüm önerileri arasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise prim tamamlama formülü oldu. Fakat bu formülde öneme alıncak esas neden 1999 senesindan evvel işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 - 5975 prim günü üzerinden hesaplama prosedürlerinin yapılması yönünde.

    Buna ek olarak vakit tamamlama formülü ise bayanlarda 7200, erkeklerde 9000 sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa bakılmadan emekli olması hedefleniyor. Her iki teknikte de birtakım Avrupa ülkelerinden alınmış sistemler göze çarpmaktadır. Bu iki formüle ek olarak birde prim tamamlama formülü yer alıyor. Fakat bu formülü uygulanmasında ilgi edilmesi gereken esas koşul sene olacak.

    Prim Tamamlamada 1999 Tarihi

    EYT konusu ile alakalı çözüm önerileri arasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise prim tamamlama formülü oldu. Fakat bu formülde öneme alıncak esas neden 1999 senesindan evvel işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 - 5975 prim günü üzerinden hesaplama prosedürlerinin yapılması yönünde. Prim koşulunun tamamlanması durumunda yaş koşulu bu teknikte aranamayacak. Fakat uygulamada ne yönde bir planlama uygulanacağı münakaşa konusu.

        Eksik prim gün adedinin tamamlanmasında ise bayan sigortalılar amacıyla avantajlı uygulamalar sunulmaya devam ediyor. Hali hazırda SGK borçlanma yöntemleri ile prim tamamlama prosedürlerinin bayanlar amacıyla 6 seneye kadar yapılması mümkündür.

        1999'dan Sonra İşe Başlayanların Durumu

        EYT kimleri kapsayacak sorusu son dönemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Genellikle son dönemde emeklilikle alakalı planlamaların yapılmasıyla merakta giderek arttı. EYT kapsamında yapılacak planlamaler ise şayet bireyin sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi ve ardından ise sahip olunan emeklilik sistemine göre prosedür yapılacak ve bu vatandaşlar EYT planlamasından yararlanamayacaklar. Fakat 1999 tarihinden evvel sigorta başlangıcı olanlar ise yaş koşulu dışında geri kalan şartları sağlamışlarsa kapsam dahiline alınacaklar.

        Bakan'dan EYT Açıklaması Geldi!

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri kaygı etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde halledilmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu senenin sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz."

        EYT'de Çözüm Haritası

        EYT düzenlemesi amacıyla 6 adımlı yol haritası izlenecek:

        Kapsam belirlenecek
        Emeklilik şartları teşhis edilecek
        Mali ebatı hesaplanacak
        Maaş hesabı yapılacak
        Uygulama biçimi tespit edilecek
        Taslak yazılıp karar alıncak
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        Haberler SGK 1999 tarihinde... Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? EYT'de oldu bu iş dedirten formül!
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