1999 tarihinde... Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? EYT'de oldu bu iş dedirten formül!

Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmalarında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni çözüm önerilerinin gündeme gelmesinin sonrasında bilhassa kısmi kesintili emeklilik ve vakit tamamlanması hususları araştırılmaya başladı. EYT konusu ile alakalı çözüm önerileri arasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise prim tamamlama formülü oldu. Fakat bu formülde öneme alıncak esas neden 1999 senesindan evvel işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 - 5975 prim günü üzerinden hesaplama prosedürlerinin yapılması yönünde.
Buna ek olarak vakit tamamlama formülü ise bayanlarda 7200, erkeklerde 9000 sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa bakılmadan emekli olması hedefleniyor. Her iki teknikte de birtakım Avrupa ülkelerinden alınmış sistemler göze çarpmaktadır. Bu iki formüle ek olarak birde prim tamamlama formülü yer alıyor. Fakat bu formülü uygulanmasında ilgi edilmesi gereken esas koşul sene olacak.
Prim Tamamlamada 1999 Tarihi
EYT konusu ile alakalı çözüm önerileri arasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise prim tamamlama formülü oldu. Fakat bu formülde öneme alıncak esas neden 1999 senesindan evvel işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 - 5975 prim günü üzerinden hesaplama prosedürlerinin yapılması yönünde. Prim koşulunun tamamlanması durumunda yaş koşulu bu teknikte aranamayacak. Fakat uygulamada ne yönde bir planlama uygulanacağı münakaşa konusu.