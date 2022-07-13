1999 tarihinde... Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? EYT'de oldu bu iş dedirten formül!

Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmalarında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni çözüm önerilerinin gündeme gelmesinin sonrasında bilhassa kısmi kesintili emeklilik ve vakit tamamlanması hususları araştırılmaya başladı. EYT konusu ile alakalı çözüm önerileri arasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise prim tamamlama formülü oldu. Fakat bu formülde öneme alıncak esas neden 1999 senesindan evvel işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 - 5975 prim günü üzerinden hesaplama prosedürlerinin yapılması yönünde.