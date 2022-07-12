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    • SGK
    • 13.07.2022 08:56
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    • 13.07.2022 08:56
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    Tüm emeklileri kapsıyor! SGK-SSK emeklisiyseniz hesabınıza 5000 lira ek ödeme yatmış olabilir! Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!

    Son senelerde devlet eliyle ve bankalar doğrultusundan emekliye oldukça fazla kazanım sunuldu. 2018 yılından itibaren senede iki defa oluşturulan bayram ikramiyeleri başta olmak üzere, bankalardan yayılan nakit promosyon fırsatları da ilgi çekiyor. 5000 TL'ye varan nakit takviyeleri yardımıyla emekli maaşına ek olarak emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

    takvim.com.tr
    Biraz önce belli oldu! Hesabınıza 5000 lira ek ödeme müjdesi!

    Emeklilerin maaş hesaplarına 5000 TL'ye varan ek ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bankaların SGK ile anlaşması gereği yayılan yüksek oranda promosyon ödemeleri vatandaşları mest ediyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olacak SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların hesaplarına ödemeler yapılmaya başladı. İşte bankaların güncel emekliye promosyon oranları…

    3'üncü Dönem Promosyon Ödemeleri

    Emeklilere bankalar vasıtasıyla verilen promosyonlar ilk olarak 2017 senesinde uygulanmaya başladı. Şubat ve Mart ayları devreinde başlatılan bu program ardından ikinci devre ödemelerini ise emekliler 2020 senesinde, 3 sene sonra aldılar. Üçüncü devre ise 2023 senesinde başlayacak. Fakat yeni emekli olan vatandaşlar dilediği bankayı seçebiliyor. 3 sene süresince maaşını yüksek promosyon veren bankalardan almayı taahhüt edenler bu haktan yararlanabilecek.

    Akbank Emekli Promosyonu

    Promosyonlardan yararlanabilmek amacıyla müşterinin SGK emekli maaşını 3 sene Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.850 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 2.275 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üstünde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2.750 TL ek promosyon ödeniyor.

        Ek olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün evvel hesaplarından para çekme olanağı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün evveli ile maaş ödeme günü arasında sahip olunan artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

        ING Bank Emekli Promosyonu

        ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 1.500 TL'ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 2 bin 300 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Hem de maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING'li gerçekleştirdikleri takdirde birey başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

        Garanti BBVA, Emekli Maaşını Taşıyanlara Mükafat Fırsatı Sunuyor.

        Bankadan oluşturulan bildirime göre, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 5 bin TL'ye varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

        Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

        Garanti BBVA ilaveten bütün müşterilerinin yararlanabildiği 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya çağrı edilen her bir emekli yakını amacıyla 250 TL ek ödeme yapıyor.

        Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri amacıyla ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve bankanın internet sitesinden ulaşabiliyor.
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        Haberler SGK Tüm emeklileri kapsıyor! SGK-SSK emeklisiyseniz hesabınıza 5000 lira ek ödeme yatmış olabilir! Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!
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