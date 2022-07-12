Tüm emeklileri kapsıyor! SGK-SSK emeklisiyseniz hesabınıza 5000 lira ek ödeme yatmış olabilir! Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Emeklilerin maaş hesaplarına 5000 TL'ye varan ek ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bankaların SGK ile anlaşması gereği yayılan yüksek oranda promosyon ödemeleri vatandaşları mest ediyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olacak SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların hesaplarına ödemeler yapılmaya başladı. İşte bankaların güncel emekliye promosyon oranları…
3'üncü Dönem Promosyon Ödemeleri
Emeklilere bankalar vasıtasıyla verilen promosyonlar ilk olarak 2017 senesinde uygulanmaya başladı. Şubat ve Mart ayları devreinde başlatılan bu program ardından ikinci devre ödemelerini ise emekliler 2020 senesinde, 3 sene sonra aldılar. Üçüncü devre ise 2023 senesinde başlayacak. Fakat yeni emekli olan vatandaşlar dilediği bankayı seçebiliyor. 3 sene süresince maaşını yüksek promosyon veren bankalardan almayı taahhüt edenler bu haktan yararlanabilecek.
Akbank Emekli Promosyonu
Promosyonlardan yararlanabilmek amacıyla müşterinin SGK emekli maaşını 3 sene Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.850 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 2.275 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üstünde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2.750 TL ek promosyon ödeniyor.