SGK-SSK emeklisiyseniz hesabınıza 5000 lira ek ödeme yatmış olabilir! Tüm emeklileri kapsıyor! Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Garanti BBVA, Emekli Maaşını Taşıyanlara Mükafat Fırsatı Sunuyor.

Bankadan oluşturulan bildirime göre, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 5 bin TL'ye varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA ilaveten bütün müşterilerinin yararlanabildiği 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya çağrı edilen her bir emekli yakını amacıyla 250 TL ek ödeme yapıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri amacıyla ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve bankanın internet sitesinden ulaşabiliyor.