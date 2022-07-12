EYT'de oldu bu iş dedirten formül! Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? 1999 tarihinde...

Buna ek olarak vakit tamamlama formülü ise bayanlarda 7200, erkeklerde 9000 sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa bakılmadan emekli olması hedefleniyor. Her iki teknikte de birtakım Avrupa ülkelerinden alınmış sistemler göze çarpmaktadır. Bu iki formüle ek olarak birde prim tamamlama formülü yer alıyor. Fakat bu formülü uygulanmasında ilgi edilmesi gereken esas koşul sene olacak.