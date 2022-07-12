EYT'de oldu bu iş dedirten formül! Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? 1999 tarihinde...

Kısmi emeklilik formülü gündemde en sık yer verdiği yöntemler arasında yer alıyor. Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması ile emeklilik formülünde çoğu ayrıntı ilgi çekiyor. Kısmi emeklilik formülünde esas olarak 3600 gününü dolduran bayan çalışanlar amacıyla 50 yaşında, erkek sigortalılarda ise 55 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesi sağlanması hedefleniyor.
Buna ek olarak vakit tamamlama formülü ise bayanlarda 7200, erkeklerde 9000 sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa bakılmadan emekli olması hedefleniyor. Her iki teknikte de birtakım Avrupa ülkelerinden alınmış sistemler göze çarpmaktadır. Bu iki formüle ek olarak birde prim tamamlama formülü yer alıyor. Fakat bu formülü uygulanmasında ilgi edilmesi gereken esas koşul sene olacak.
Prim Tamamlamada 1999 Tarihi
EYT konusu ile alakalı çözüm önerileri arasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise prim tamamlama formülü oldu. Fakat bu formülde öneme alıncak esas neden 1999 senesindan evvel işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 - 5975 prim günü üzerinden hesaplama prosedürlerinin yapılması yönünde. Prim koşulunun tamamlanması durumunda yaş koşulu bu teknikte aranamayacak. Fakat uygulamada ne yönde bir planlama uygulanacağı münakaşa konusu.