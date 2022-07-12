EYT için halk ve iş emekliliği nedir? EYT'de gizli formül ortaya çıktı! Yıl, prim ve hizmete göre... İşte detaylar

Emeklilikle alakalı yeni çalışmalar ve düzenlemeler sürat kazandı. Bir yandan 3600 ek göstergeyi bekleyen çok sayıda kamu personeli ve emeklisinin yanı sıra çoğu EYT mağduru ise ek gösterge çalışması ardından ağırlık verilmesi beklenilen EYT düzenlemesini incelemeye başladı. EYT'de yeni bir model üstünde duruluyor. Peki, EYT ve ek gösterge çalışmalarında son hal ne? İşte emeklilikte merak edilen o detaylar…
Emeklilik bağlamında primi yetmeyenlere 'halk' modeli üzerinden emeklilik fırsatının sunulması tartışılırken, iş emekliliği kapsamında ise vakıf ve sandık vasıtasıyla emekliliğin oluşmasının sağlanması gibi modeller tartışılıyor. Hem de kısmi emeklilik, yıpranma payı (ağır işlerde çalışanlar amacıyla) gibi seçenek seçeneler de masada.
EYT Masasında Bu Formüller Var!
EYT düzenlemesinde kişilerin beklentileri bir hayli artmış durumda. Şimdilik alakalı bakanlığı çalışma gündeminde ilk sıralara alınmamasına karşın 2022 senesinde söz hususu çalıma amacıyla ciddi bir uzaklık kat edilmesi hedefleniyor. Masada ise EYT çalışmaları ile alakalı fazlası formül gün yüzüne çıktı.