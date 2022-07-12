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    • SGK
    • 12.07.2022 09:16
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    • 12.07.2022 09:16
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    EYT için halk ve iş emekliliği nedir? EYT'de gizli formül ortaya çıktı! Yıl, prim ve hizmete göre... İşte detaylar

    Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2022 senesi itibariyle büyük adım kaydedilen EYT düzenlemesi amacıyla iki yeni formülün daha gündeme geldiği aktarılıyor. Halk ve iş emekliliği modellerinin gündeme gelmesi yeni detayların da merak edilmesine sebep oldu.

    takvim.com.tr
    EYT’de gizli formül ortaya çıktı! Bayram sonrası...

    Emeklilikle alakalı yeni çalışmalar ve düzenlemeler sürat kazandı. Bir yandan 3600 ek göstergeyi bekleyen çok sayıda kamu personeli ve emeklisinin yanı sıra çoğu EYT mağduru ise ek gösterge çalışması ardından ağırlık verilmesi beklenilen EYT düzenlemesini incelemeye başladı. EYT'de yeni bir model üstünde duruluyor. Peki, EYT ve ek gösterge çalışmalarında son hal ne? İşte emeklilikte merak edilen o detaylar…

    Emeklilik bağlamında primi yetmeyenlere 'halk' modeli üzerinden emeklilik fırsatının sunulması tartışılırken, iş emekliliği kapsamında ise vakıf ve sandık vasıtasıyla emekliliğin oluşmasının sağlanması gibi modeller tartışılıyor. Hem de kısmi emeklilik, yıpranma payı (ağır işlerde çalışanlar amacıyla) gibi seçenek seçeneler de masada.

    EYT Masasında Bu Formüller Var!

    EYT düzenlemesinde kişilerin beklentileri bir hayli artmış durumda. Şimdilik alakalı bakanlığı çalışma gündeminde ilk sıralara alınmamasına karşın 2022 senesinde söz hususu çalıma amacıyla ciddi bir uzaklık kat edilmesi hedefleniyor. Masada ise EYT çalışmaları ile alakalı fazlası formül gün yüzüne çıktı.

        Yıpranma payı hakkı olan ağır işlerde çalışanlar amacıyla 3 - 4 senesi kalanlar amacıyla 5 seneye yakın kesinti yapılarak emeklilik hakkı tanınması hedefleniyor. Kesinti ile emeklilik formülüne ise fazlası vatandaş olumlu bakmıyor. Öte yandan kadınlarda 50 yaş ve erkeklerde 55 yaşında emekliliği öngören 3600 günden emeklilik amacıyla değişik formüller de masada konumunu aldı. Öne çıkan en kritik formüller ise kısmi emeklilik ve kesintili emeklilik olarak ilgi çekiyor.

        EYT İle İlgili Son Açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, EYT, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle alakalı düzenlemelerin sene sonuna kadar çıkarılmasını amaçladıklarını söylemişti. Bu kapsamda, Bakanlık içeriğinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi.

        EYT, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların halleri ile alakalı çalışma gerçekleştirmek üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.

        EYT ile alakalı alternatifli formüllerin ele alınacağı çalışmalar esnasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkileri gibi başlıklar öneme alınarak bir taslak hazırlanacak.EYT'de kademeli bir geçişle bu maliyetin azaltılması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.
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        Haberler SGK EYT için halk ve iş emekliliği nedir? EYT'de gizli formül ortaya çıktı! Yıl, prim ve hizmete göre... İşte detaylar
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