EYT için halk ve iş emekliliği nedir? EYT'de gizli formül ortaya çıktı! Yıl, prim ve hizmete göre... İşte detaylar

EYT İle İlgili Son Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, EYT, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle alakalı düzenlemelerin sene sonuna kadar çıkarılmasını amaçladıklarını söylemişti. Bu kapsamda, Bakanlık içeriğinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi.

EYT, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların halleri ile alakalı çalışma gerçekleştirmek üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.

EYT ile alakalı alternatifli formüllerin ele alınacağı çalışmalar esnasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkileri gibi başlıklar öneme alınarak bir taslak hazırlanacak.EYT'de kademeli bir geçişle bu maliyetin azaltılması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.