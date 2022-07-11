SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemi 4500-5400 prim günü... 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler dikkat!

Erkekler amacıyla ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların çok işine yarayan bir uygulamadır.

Malulen emeklilik; sigortalı çalışanın çalışmasını kısıtlayan sonradan oluşmuş sıhhat sorunu olması halinde müracat edilen bir yoldur. Bunda da %60 çalışamaz raporu alınması, 1800 gün ve 10 sene çalışmış olma koşulu vardır. Bunların dışında erken emekli olmak amacıyla başka yollar araştırılmalıdır.